Instagram, Facebook'un Meşhur Özelliğine Kavuşuyor: Dürtme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Instagram, her sosyal medya platformu gibi yapay zeka destekli özellikleri ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeniliklerini sunmaya devam ediyor. Yenilikçi gelişmelerine devam eden uygulama, zamanın en çok kullanılan platformunun en meşhur ve sevilen özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Eskiden MSN kullananların birbirine titreşim atması, Facebook kullanıcılarının da birbirini dürtmesi özelliklerinin birebir aynısı Instagrama gelmeye hazırlanıyor. Peki bu özellik nasıl görünecek ve karşı tarafa bildirim nasıl iletilecek?

Henüz dürtme özelliğinin nasıl işleyeceğine dair hiçbir detay yer almıyor. Ancak özelliğin nerede ve nasıl görüneceği, Alessandro Paluzzi tarafından X üzerinden bir gönderi olarak paylaşıldı.

#Instagram is working on the ability to send a Poke 👀 pic.twitter.com/D6SFfcMwYp