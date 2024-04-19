Instagram, Facebook'un Meşhur Özelliğine Kavuşuyor: Dürtme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Instagram, her sosyal medya platformu gibi yapay zeka destekli özellikleri ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeniliklerini sunmaya devam ediyor. Yenilikçi gelişmelerine devam eden uygulama, zamanın en çok kullanılan platformunun en meşhur ve sevilen özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Eskiden MSN kullananların birbirine titreşim atması, Facebook kullanıcılarının da birbirini dürtmesi özelliklerinin birebir aynısı Instagrama gelmeye hazırlanıyor. Peki bu özellik nasıl görünecek ve karşı tarafa bildirim nasıl iletilecek?

Instagram Dürtme Özelliği Nasıl Olacak?

Henüz dürtme özelliğinin nasıl işleyeceğine dair hiçbir detay yer almıyor. Ancak özelliğin nerede ve nasıl görüneceği, Alessandro Paluzzi tarafından X üzerinden bir gönderi olarak paylaşıldı.

#Instagram is working on the ability to send a Poke 👀 pic.twitter.com/D6SFfcMwYp — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 19, 2024

Yakın zamanda kullanıcılar birbirlerinin dikkatini çekmek ve iletişime, etkileşime geçmek için bu özelliği kullanabileceğini söylenebilir. Paylaşılan ekran görüntüsünde, dürtme düğmesi profilin sağ üst tarafında, bildirim düğmesinin hemen yanında yer alacağı görülüyor.

Profiline girilen kişi bu düğme yardımıyla dürtülebilecek ve o kişiye bildirim gönderilecek. Ancak bu özelliği herkes, herkes için kullanabilecek mi? Bu belki de en büyük soru işareti. Kişilerin birbirini dürtmesi için karşılıklı takipleşiyor olmaları, özelliğin daha sağlıklı bir şekilde kullanmasını sağlayabilir.

Özellik henüz Instagram tarafından da onaylanmadı. Ancak şu an bir ekran görüntüsü görebiliyorsak, özelliğin gelmesi an meselesi olabilir. Bu da yakında resmi olarak duyurulması gerektiğine işaret ediyor.