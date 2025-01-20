Instagram’dan CapCut’a Rakip: Mobil Odaklı ‘Edits’ Duyuruldu

TikTok ve CapCut'ıın ABD'de yasaklanmasını fırsat bilen Meta, durumdan faydalanmak için “Edits” adlı yeni bir video düzenleme uygulaması duyurdu. Pazarın kendine kalacağını düşünen şirket her ne kadar TikTok'un geri dönmesi ile biraz afallasa da bu alanda rekabete girmiş oldu. İşte detaylar!

Instagram Video Düzenleme Uygulaması Edits'i Duyurdu

CapCut ve TikTok kuşkusuz günümüzde sosyal medyaya içerik üretmek isteyenlerin en sık başvurduğu iki uygulama. CapCut doğrudan bir video düzenleme uygulaması, TikTok ise içerisinde bulundurduğu kullanımı kolay video editör ile kullanıcıların gözdesi. Meta ise Edits ile bunu değiştirmeyi hedefliyor.

Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamada Edits'i duyurdu. Bunun mobil odaklı bir araç olacağının da altını çizdi. Henüz sadece duyurulan uygulamanın özellikleri arasında muhtemelen video fikirlerinin yer alacağı özel bir “ilham” sekmesi, kendi fikirlerinizi takip edebileceğiniz bir başka alan, daha yüksek kalitede video çekimi imkanı ve kapsamlı düzenleme araçları yer alıyor.

Kullanıcılar, taslaklarını arkadaşlarıyla veya diğer içerik üreticileriyle paylaşabilecek ve ürettikleri videoları doğrudan Instagram’a yükleyebilecek. Aynı zamanda Reels için ayrıntılı analizler de sunulacak.

Meta, “Edits” uygulamasının iOS sürümünün Şubat ayında çıkacağını söylese de App Store ön sipariş sayfasında Mart tarihi görünüyor. Android sürümü için henüz net bir takvim yok, ancak şirketin yakında bu konuda da bir duyuru yapması bekleniyor. Uygulamanın ücretsiz olması beklenirken, paralı özelliklere sahip olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.