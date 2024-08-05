Instagram'dan Erişim Engeli Açıklaması Geldi!

Instagram, Türkiye'deki erişim engeli ile ilgili sessizliğini bozdu. 2 Ağustos tarihinden beri VPN olmadan erişilemeyen platform, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında ülkemizdeki kullanıcılarına seslendi.

Instagram Açıkladı: Hizmetlerimizi Kullanıma Sunmak için Elimizden Geleni Yapmaya Devam Edeceğiz

Geçtiğimiz cuma gününden beri Türkiye'den erişilemeyen Instagrams sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullendı:

Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Saat 13:00'da Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşen Instagram, erişim engelinin ne zaman kaldırılacağını ise açıklamadı. Son olarak Gazeteci Bülent Aydemir, tarafların anlaştığını ve engellemenin kabine toplantısı ardından kaldırılacağını söylemişti.