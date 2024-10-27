Instagram, Hikayeler Bölümünün En Büyük Sorunlarından Birini Yapay Zeka İle Çözecek: Fotoğraftaki Boşluklar Otomatik Olarak Doldurulacak!

Meta, bünyesinde bulundurduğu ünlü sosyal medya platformlarını yapay zeka teknolojisi ile yenilemeye devam ediyor. Son olarak şirketin, Instagram'daki Hikayeler bölümü için yapay zeka ile fotoğraf genişletme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Detaylar haberde.

Instagram Hikayelerindeki Boşluklu Fotoğraflar Yapay Zeka İle Genişletilebilecek

Ünlü sosyal medya şirketi Meta, geçtiğimiz yıldan itibaren Instagram platformuna yeni yapay zeka özellikleri kazandırıyor. Dev firma son olarak, ünlü platformun sevilen hikayeler bölümündeki önemli bir sorunu yeni teknoloji ile çözüme kavuşturacak.

Daha öncesinde akıllı telefonunuzla çektiğiniz bir fotoğrafı Instagram'daki hikaye olarak yüklemeye çalıştığınızda, fotoğrafın zaman zaman tüm ekranı doldurmadığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni ise Instagram’ın hala 4:5 en boy oranında fotoğrafları desteklerken, günümüz akıllı telefonlarının daha çok 16:9 en boy oranında fotoğraflar çekmesi.

Öte yandan bu tür boşlukların kaldırılmasını istediğinizde, fotoğrafınızın belirli bölümleri otomatik olarak kırpılıp ekrana sığdırılıyor. Bu da görseldeki bazı detayların kaybolmasına neden olabiliyor. Ancak artık bu tür sorunlar yapay zeka ile tarihe gömülecek.

Kullanıcılar, ünlü platforma gelecek yeni özellik ile birlikte hikayelere yüklediği ancak tam olarak tüm ekranı dolduramayan veya kırpılarak sığdırılabilen foroğrafları yapay zeka teknolojisinin yardımıyla istediği en boy oranında genişletebilecek. Şu anda test edilen yeni fotoğraf genişletme özelliğinin ilerleyen aylarda herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Intstagram'a başka hangi özellikler gelmeli? Yorumlarda buluşalım...