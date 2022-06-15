Instagram Hikayelerinde Önemli Bir Sorun Keşfedildi

Instagram Hikayeleri, bazı kullanıcılarda önemli bir soruna yol açıyor gibi görünüyor. Bu yeni sorun, kullanıcıların yenilerini görmeden önce birinin tüm hikayelerini yeniden görmelerine neden oluyor. Dün keşfedilen sorundan Reddit ve Twitter üzerinden çokça bahsedildi.

Meta sözcüsü Christine Pai, The Verge'e gönderdiği bir e-postada şirketin "bazı kişilerin Instagram Hikayelerine erişmekte sorun yaşadığının farkında olduğunu" söyledi. Pai, Instagram'ın "her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalıştığını" söyledi ve vermiş oldukları rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

Instagram Hikayelerini Tekrar Görüntüleme Sorunu Nasıl Yaşanıyor?

Temel sorun, Instagram'ın birinin hikayelerini görüntülerken nerede kaldığınızı hatırlamaması gibi görünüyor. Örneğin, arkadaşlarınızdan biri beş hikaye yayınladıysa ve hızlıca kaydırmadan önce dördüne bakarsanız o arkadaşınızın simgesine bir daha dokunduğunuzda beşinci hikayesini görmeniz gerekiyor. Şu andaki sorun ise bunun yerine sizi en başa döndürüyor ve tüm hikayeleri tekrar tekrar görüntülüyorsunuz. Sorun en çok birisi kendi hikayelerine yeni bir hikaye eklediğinde ortaya çıkıyor.

Şu anda bu sorundan kaç kullanıcının etkilendiği bilinmiyor. Twitter'da özellikle bu sorunla ilgili hikayeleri tekrar izlemek zorunda kaldığını bildiren çok sayıda insan var ancak Instagram'ın bu en önemli özelliklerinden biri olduğu için düzeltilmesi pek de uzun sürmeyecektir.

Peki siz böyle bir sorun yaşadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.