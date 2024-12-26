Instagram, İçerik Üreticilerine Yapay Zeka Araçları Getirecek

Instagram'daki içerik üreticilerinin işini kolaylaştıracak yapay zeka destekli düzenleme araçları geliyor!

Instagram CEO’su Adam Mosseri, bu heyecan verici teknolojiyi geçtiğimiz günlerde duyurdu. Movie Gen, Meta’nın üzerinde çalıştığı erken dönem bir yapay zeka modeli ve 2025 yılı itibarıyla Instagram kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Meta’nın AI Movie Gen adlı video oluşturma modeli sayesinde artık kullanıcılar, yükledikleri videolarda neredeyse her detayı bir metin komutuyla değiştirebilecekler.

AI İle Objeler Eklemekten Kıyafetleri Değiştirmeye Kadar...

Tüm düzenlemelerin oldukça doğal ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Mosseri, bu aracı tanıtırken kendisini bir kuklaya dönüştürdüğü ve boynuna altın bir kolye eklediği kısa bir video paylaştı. Üstelik bu değişiklikleri geri kalan diğer detayların hiçbirini bozmadan gerçekleştirdi.

Meta, Movie Gen’i aslında ilk olarak geçtiğimiz Ekim ayında tanıtmıştı. O zamanlar bu modelin sadece metin komutlarıyla gerçekçi video ve ses içerikleri oluşturabildiği belirtilmişti. Şimdi ise bu teknoloji, Instagram içerik üreticilerinin ellerindeki en güçlü kart olacak.

Sahte Hesap ve İçerik Riskleri Gözardı Ediliyor

Instagram yalnızca bir fotoğraf paylaşma uygulaması unvanından sıyrılalı çok uzun zaman oluyor. Son yıllarda bot hesapların ve sahte kullanıcıların platformu adeta istila ettiği bir gerçek.

Buna rağmen Meta, bu soruna çok da kafa yormuyor gibi görünüyor. Şirketin şimdiki odağı, kullanıcıların kişiliklerini yapay zeka destekli sohbet botlarına klonlamak ve bu şekilde “etkileşimi” artırmak.

Hal böyleyken endişeler artıyor. Ayrıca AI destekli video üretim modelleri genelde etkileyici başarılarla tanıtılırken, perde arkasında başarısız sonuçlar da gizleniyor. Tabii Meta'nın, tıpkı Sora gibi topluluktan gelen mesajları değerlendirip ona göre aksiyon alarak güçlenmesi kendi hayrına olacaktır. Nasıl gelişeceğini ve topluluğunu nasıl güvende tutacağını hep birlikte göreceğiz.