Favori Dizilerinizi Instagram'da İzlemeye Başlayacaksınız

Instagram, dizi sektöründe etkisini hissettirmeye hazırlanıyor. Bir dönem kullanımda olup daha sonra kaldırılan Instagram TV'nin daha etkili bir versiyonu olarak kullanıma sunulması beklenen yeni özellik, sosyal medya platformunda favori dizilerinizi izleme imkânına dahi sahip olmanızı sağlayacak gibi görünüyor.

Instagram'a Kısa Diziler İçin Yeni Bölüm Geliyor

Dikey video formatında içeriklerin bulunduğu en popüler platformlardan biri olarak ön plana çıkan Instagram, çok büyük bir kazanç kapısını aralayacak kısa dizileri de platformda yaygın hâle getirmeyi amaçlıyor. Ortaya çıkan görüntülere göre şirket, Reels formatından farklı olarak bu yeni içerikleri profilde farklı bir sekmede gösterecek. Hatta bir değişiklik olmazsa Reels sekmesinin bile önünde konumlandırılacak.

Bu özellik aynı zamanda içerik oluşturucuları için yeni bir gelir kapısı aralayacak. Öyle ki içerik üreticileri dilerse sadece aboneler tarafından erişebilen diziler yayınlayabilecek. Şu an sosyal medya platformunda bu tür kısa diziler paylaşan çok sayıda içerik üreticisi olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni özelliğin çok ilgi göreceği aşikâr. Ayrıca hâlihazırda televizyonda yayınlanan dizilerden de kısa bölümler paylaşılması muhtemel.

Kullanıcılar, Reels videolarından zaten dikey formata alıştı. Platform, bunları 1-2 dakika gibi kısa bir süre olması beklenen bölümleri kullanıcılara sunarak ayrıyeten bir uygulama indirme zahmetinden kurtaracak. Aslına bakacak olursanız bu özellik, geçtiğimiz haftalarda TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'ya özel olarak sunduğu PineDrama isimli uygulamanın Instagram'a uyarlanmış versiyonu gibi sayılabilir.

PineDrama şu anda hiçbir reklam içermediği için çok sayıda kullanıcının ilk tercihlerinden biri oldu. Keşfet kısmından izleyecek diziler bulabiliyor, burada tüm içeriklere göz atabiliyor ya da sadece trend olanları inceleyebiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi her video dikey formatta sunuluyor. Henüz çok popüler olduğu söylenemez ancak Meta'nın Instagram'a da benzer bir özellik getirmesi, uygulamada bir potansiyel gördüğüne işaret ediyor.