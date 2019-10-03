Instagram Kullanıcı Kısıtlama Özelliğini Yayına Aldı!

Eğer bir Instagram kullanıcısı iseniz, bazı kişiler sizin de canınızı sıkıyor olabilir. Instagram bu kullanıcıları engellemenize gerek kalmadan susturabileceğiniz önemli bir özelliği yayına aldı.

İstemediğiniz Kullanıcıları Kısıtlayın

Instagram tarafından geçtiğimiz yaz ayının başında duyurulan ve test edilmeye başlanan "kısıtlama" özelliği, artık tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda.

İstemediğiniz hesapları sessizce susturmanızı sağlayarak, herhangi bir işlem yapıldığını herhangi bir tarafa fark ettirmeyen bu özellik, kullanıcının kendi hesabı üzerindeki yetkilerini daha ağır bir şekilde ele almasını sağlıyor. Örneğin gönderinizin altına yapılan bir yorumu kısıtlarsanız, yorum sadece gönderiyi yapan kişi tarafından görülebilecek şekilde ayarlanır. Karşı taraf bu işlemin uygulandığından haberdar olmazken, diğer kişiler de bu yorumu görmemiş olur.

Temel olarak akranları tarafından yapılan yorumlara maruz kalan gençleri hedef alan bu özellik (Instagram hemen hemen böyle tarif ediyor.) Temmuz ayının başında belirli bir grup için kullanıma sunulmuştu. Bu araçtan faydalanmak için tek yapmanız gereken yoruma uzun basmak ve ardından kullanıcıyı kısıtla seçeneğine dokunmak.

Eğer bu özelliğin sizin için kullanılabilir olmadığını görüyorsanız Instagram'ın en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun veya dağıtımın size ulaşması için biraz daha bekleyin.