Instagram Kurucuları Yeni Uygulama Duyurdu!

Instagram kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, yeni uygulama geliştirdiklerini duyurdu. Şu anda beta aşamasında olan uygulama, yapay zekâdan yararlanıyor. Peki, popüler sosyal medya platformunun geliştiren kişilerin yeni hizmeti neler sunuyor?

Instagram Kurucularının Yeni Uygulaması Artifact Neler Sunuyor?

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'ı geliştiren Kevin Systrom ve Mike Krieger, yeni bir uygulama geliştirdiklerini açıkladı. Artifact olarak isimlendirilen yeni uygulamanın yapay zekâdan faydalandığı belirtildi.

Krieger, kendisinin ve Systrom'un Artifact için bir yılı aşkın süredir yetenekli bir ekip ile beraber çalıştıklarını ifade etti. Kişiselleştirilmiş haber akışı sunacak olan uygulamayı açtığınızda The New York Times gibi yayınlardan alınan içerikler göreceksiniz.

Kullanıcılar haberler okudukça uygulama, arayüzü kişiselleştirmeye başlayacak. Yani teknoloji haberleri okuduğunuzda uygulamanın arayüzünde teknoloji haberleri görmeye başlayacaksınız. Elbette kişiselleştirme yalnızca okuma ile şekillenmeyecek. Okumanın yanı sıra yapılan yorumlar da dikkate alınacak.

Haber takip uygulamasının gelecekte sosyal bileşenlere sahip olacağı açıklandı. Kullanıcılar uygulama içerisinde yer alan haberleri diğer kişilere gönderebilecek. Bunun yanı sıra uygulamada bir özel mesaj bölümü bulunacak. Kullanıcılar bu bölümde herhangi bir haber hakkında konuşabilecek.

Özel bir beta aşamasında olan uygulamayı denemek isteyen kişiler Artifact kayıt sayfası üzerinden kaydolabilir.