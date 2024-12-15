Kullanıcıları Sevindirecek Yenilik: Instagram'a Mesaj Zamanlama Özelliği Geliyor!

Meta çatısı altındaki ünlü sosyal medya platformu Instagram, TikTok ve X ile girdiği kullanıcı zamanma savaşını önde götürmek adına yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Platform son olarak, kullanıcıların hazırladığı herhangi bir mesajın gönderileceği zamanını planlayabilmesine imkan tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

Daha öncesinde platformunda gönderi ve hikayelerin paylaşılma zamanının ayarlanmasına olanak tanıyan Instagram, yeni mesaj zamanlama özelliği ile birlikte sevilen özelliğini DM bölümünde de taşıyacak.

Instagram'da Hazırlanan DM'lerin Gönderim Tarihi Belirlenebilecek

Ünlü sosyal medya platformunun son beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, bugune kadar daha çok e-posta platformlarında karşılaştığımız bir araçtı. Belli ki şirket, mesaj zamanlama özelliğini sosyal medya alanında hayata geçirmeyi hedefliyor.

Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde mesajlaşmalarını daha öncesinden ayarlayabilirken, özellikle içerik üreticileri ve markalar farklı bölgelerdeki takipçilerine göndereceği mesajları saat dilimine göre ayarlayabilir. Temelde oldukça yararlı olacağını düşündüğümüz özelliğinn tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise hala merak konusu.

Peki siz Instagram'ın yeni mesaj zamanlama özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...