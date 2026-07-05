WhatsApp'a Facebook'un Sevilen Özelliği Geliyor! iPhone'larda Test Başladı

Bir süre önce kullanıcı adı özelliği için rezervasyonları başlatan WhatsApp, çok yakında yeni bir özelliği daha kullanıma sunacak gibi görünüyor. Son gelişmelere göre platform daha önce Android için test ettiği yeni bir özelliği şimdi de iOS için geliştirmeye başladı. İşte merak edilen detaylar!

WhatsApp'ın iOS İçin Geliştirdiği Yeni Özellik Ne?

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp an itibarıyla iOS için yeşil nokta özelliğini test ediyor. Daha önce Android tarafında da denenen bu özelliğin çalışma mantığı ise aslında çok basit. Tıpkı Facebook Messenger'daki gibi kullanıcıların profil fotoğraflarının sağ alt köşesinde yeşil bir nokta yer alacak. Bu sayede kullanıcıların aktif olup olmadıklarını anlayabileceksiniz.

Bu yeşil nokta kullanıcı aktif olduğu sürece görünür kalacak ve çevrim dışı olduğunda ise anında kaybolacak. Ancak burada dikkat çeken kritik bir detay var. Söz konusu işaret şu anda sadece kişi bilgisi ekranında yer alıyor. Yani WhatsApp'ı açtığınızda ana ekranda kimlerin aktif olduğunu doğrudan göremeyeceksiniz. Bir kullanıcının çevrim içi olup olmadığını anlamak için doğrudan profiline girerek durumunu kontrol etmeniz gerekecek.

Yeşil Nokta WhatsApp Profilini Gizleyen Kullanıcılarda da Çıkacak mı?

Öncelikle WhatsApp'ın bu özelliği sunarken kullanıcı gizliliğini göz ardı etmeyeceğini belirtelim. Yani platformda çevrim içi ve son görülme gibi bilgileri gizlediyseniz yeşil nokta sizde görünmeyecek. Kısacası profiliniz diğer kullanıcılara karşı aynı şekilde gizli kalmaya devam edecek.

WhatsApp Yeşil Nokta Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Daha önce de belirttiğimiz gibi WhatsApp'ın yeşil nokta özelliği şu anda geliştirme sürecinde ve sınırlı sayıda Android ve iOS kullanıcısıyla test ediliyor. Ancak platform şu anda bu özelliğin genel kullanıma sunulacağı tarihi açıklamadı. Ancak son olarak testlere iOS'un da dahil olmasıyla birlikte kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını belirtelim. Muhtemelen önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bu özellik yayınlanacaktır.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ın aktif kullanıcılarda yeşil nokta kullanmaya başlayacak olması beni çok fazla heyecanlandırmadı diyebilirim. Açıkcası günümüzde çoğu kullanıcı okunma, son görülme veya çevrim içi olma gibi bilgileri gizlemeyi tercih ediyor. Bu özellike ise profilini gizleyen kullanıcılarda işe yaramıyor.