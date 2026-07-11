Yeni Doom Oyunu Geliyor! İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Xbox tarafında son zamanlarda işler pek de beklendiği gibi gitmiyor. Birçok kişi işten çıkarılırken şirket bu zamana kadar bünyesinde tuttuğu oyun geliştirme şirketleriyle de yollarını ayırdı. Şirket tarafından maliyeti düşürmek üzere atılan adımları göz önünde bulunduran oyuncularsa gözlerini Doom ve Quake gibi büyük serilerin arkasındaki id Software'e çevirdi ve herhangi bir olumsuz gelişme yaşanıp yaşanmayacağı beklenmeye başlandı.

Neyse ki olumsuz duyuruların art arda geldiği bugünlerde oyuncuların içini rahatlatacak bir sızıntı yaşandı. Sektörden güvenilir bir kaynak, id Software tarafında yaşanan kayıplara rağmen şirketin diğer ekiplere destek veren yardımcı şirket konumuna düşmediğini belirtti. Hatta her şeye rağmen yeni bir Doom oyunu üzerinde çalışmalara başlandı.

Yeni Doom Oyununun Neden İptal Edileceği Düşünülüyordu?

Xbox'ın maliyet düşürme çabalarından id Software'in de olumsuz etkilendiğine yönelik söylentiler vardı. Bazılarına göre şirketin çalışan sayısı ciddi ölçüde düştü. Hatta şirketin geldiği noktada büyük bütçeli bir oyun geliştirme imkânını neredeyse tamamen kaybetmiş olabileceği iddia ediliyordu. Böylesine küçülmeye gidilmesi, doğal olarak Doom'un da iptal edilmiş ya da ertelenmiş olabileceğini düşündürdü.

Oyuncuların diğer bir endişe duyduğu konu, id Software'in artık kendi oyunlarını yapıp geniş oyuncu kitlelerine ulaşan bir şirket konumundan uzaklaşıp diğer büyük stüdyolara teknik destek veren bir ekibe dönüşmüş olma ihtimaliydi. Şirketin bir daha asla tek başına büyük bir Doom oyunu geliştiremeyeceği yüzünden oyuncular çok paniklemişti. Son sızıntılar ise şimdilik ortada korkulacak bir durum olmadığını gösteriyor.

Yeni Doom Oyunu Ne Durumda?

Son sızıntılara göre id Software, yeni Doom oyununu geliştirme sürecinin henüz başlarında. Oyun için nasıl bir yol izleneceğinin planlaması çoktan yapılmış gibi görünüyor. Şirket, büyük bir olasılıkla şu an işten çıkarmaların sebep olduğu olumsuzlukları geride bırakıp tamamen bu yeni projeye odaklanmaya çalışıyor.

Yeni Doom Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Doom oyununun henüz ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Hatta şu an oyunun resmî adı, oynanış detayları ve daha hiçbir detay paylaşılmış değil. Proje henüz çok yeni sayılır. Geliştirici daha tam anlamıyla geliştirme sürecini yürütmeye başlamış değil. Önünde hâlâ büyük bir geliştirme süreci var.

Bu aşamadaki yüksek bütçeli bir oyunun tamamlanması genellikle birkaç yıl zaman alıyor. id Software'in tam verimli şekilde çalışacağına ve yeni oyun motorunun sınırlarını zorlayacağına dair sinyalleri göz önüne alacak olursak yeni Doom oyununun en erken 2028 ya da 2029 yılında piyasaya sürülebileceği söylenebilir. Ama bundan önce ne yazık ki pek olası görünmüyor.

Tabii, geliştiricinin o zamana kadar sessiz kalması beklenmiyor. Yakında QuakeCon etkinliği gerçekleşecek. id Software'in bu etkinlikte gelecekteki projelerine ve üzerinde çalıştığı yeni oyuna dair ilk ipuçlarını paylaşacağı öngörülüyor. Hatta oyunun resmî adı bile paylaşılabilir. Yani bu yapımla ilgili ilk bilgileri öğrenmek için muhtemelen çok beklememize gerek kalmayacak.

Editörün Yorumu

Doom, oyun tarihinin en önemli serilerinden biri. Yeni nesil oyuncular her ne kadar bu oyunla gözünü açmamış olsa da geçmişten bugüne yayınlanan tüm o oyunlarda ne kadar başarılı bir seri olduğu görüldü. Açıkçası böylesine sevilen bir serinin geleceğinin belirsizlik içinde kalmasının oyuncular üzerinde büyük bir yıkım etkisi olurdu. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda yeni Doom oyunu ile ilgili daha fazla bilgi alırız.