Instagram, Sevilen TikTok Özelliğini Kullanıma Sundu! Artık Daha Kolay

Sosyal medya platformlarının birbirlerinden ilham alarak yeni özellikler eklemesi artık alışılmış bir durum. Son gelen bilgilere göre Instagram, TikTok’un hızlı video oynatma özelliğini kendi platformuna getiriyor. Peki bu yenilik tam olarak ne işe yarıyor ve ne zaman kullanıma sunulacak? İşte detaylar!

Instagram, İki Kat Hızda Oynatma Özelliğini Kullanıma Sunuyor

TikTok kullanıcılarının bilebileceği üzere hızlı oynatma, videoyu izlerken ekranın sağ veya sol tarafına basılı tutarak içeriği iki kat hızda ilerletmeyi sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıların zaman kazanmasını sağlarken, sıkıldıklarında videoyu daha hızlı geçmelerine de yardımcı oluyor.

Gelen bilgilere göre Instagram da bu özelliği kendi uygulamasına ekledi. Güncelleme kullanıcılara sunuldu. Bunun için uygulamayı kontrol edebilirsiniz. Eğer özelliği kullanamıyorsanız henüz sizin için sunulmamış olabilir. Kademeli olarak dağıtıldığını belirtmek gerekiyor.

TikTok ve Instagram Reels, ilk çıktıklarında en fazla 15 saniyelik videolar paylaşılmasına izin veriyordu. Ancak zamanla kullanıcı alışkanlıkları ve içerik formatları değiştikçe her iki platform da video sürelerini uzattı. Günümüzde TikTok videoların süresini 10 dakikaya kadar çıkarırken, Instagram Reels ise maksimum 3 dakikaya kadar video paylaşımına olanak tanıyor.

Aslında Instagram'ın bu özelliği sunması pek de şaşırtıcı değil. Zira hızlı oynatma seçeneği kullanıcıların uzun videoları daha kolay izlemesini sağlıyor ve bu da doğal olarak etkileşimi artırıyor. Benzer şekilde TikTok da uzun videoların tamamen atlanmasını önlemek ve izlenme oranlarını yükseltmek amacıyla bu özelliği devreye sokmuştu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Instagram özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.