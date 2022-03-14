Instagram Rusya'da Tamamen Kapatıldı

Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin ardından askerî personel de dâhil olmak üzere Ruslara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirme çağrılarının yayılması nedeniyle Rusya'da sosyal ağa erişim uzun süredir sınırlandırılmıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce sayısız kısıtlama yaşayan sosyal medya uygulaması Instagram'ın erişime tamamen kapatıldığını duyurdu.

Roskomnadzor, Instagram’a erişimin engellenmesiyle ilgili mesajında Rusya'nın VKontakte ve Odnoklassniki sosyal ağları da dahil olmak üzere kendi internet platformlarına sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz." ifadelerine yer verildi. Roskomnadzor daha önce Telegram hesapları üzerinden "Instagram üzerinden Ruslara karşı şiddet eylemlerini teşvik eden ve kışkırtan mesajlar dolaşıyor." uyarısında bulunmuştu.

Meta Instagram Yasağına Kayıtsız Kalmadı

Alınan bu kararla ilgili Facebook ve Instagram'in bağlı olduğu şirket Meta da tepkisini gösterdi. Meta COO’su Sheryl Sandberg, Rusya’nın Facebook ve Instagram yasağı kararlarının altında Facebook’u tehdit olarak görmesinin yattığını düşündüğünü belirtti. Sandberg ifadelerine "Sosyal medya diktatörler için kötü, bu yüzden Putin bizi devirdi" cümlesiyle devam etti.

İlerleyen günlerde bu durumun başka platformlara yansıyıp yansımayacağını hep birlikte göreceğiz.