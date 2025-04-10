Instagram’a Şifreyle Açılan Gizli Reels'lar Geliyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıları için platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, şimdi ise içerik üreticilerin Reels’lerini şifreyle kilitleyebileceği yepyeni bir özelliği test ediyor. Bu özelliğin aktif edildiği içeriklerde kullanıcılar, paylaşılan gizli Reels’i görmek için bir kod girmek zorunda kalacak.

Instagram'da Gizli Reels Dönemi Başlıyor! Sadece Şifreyi Bilenler İzleyecek

Instagram'ın şifreyle açılan gizli Reels özelliği şirketin @design hesabında ortaya çıktı. Sabitlenen içerikler arasında olan ve sizin de görebileceğiniz bu Reels, blurlu bir şekilde görünüyor ve üzerinde bir tür anahtar sembolü var. Videoyu açmaya çalıştığınızda ise sizden bir şifre istiyor.

Elbette ki sizden mümkün olan tüm şifreleri denemeniz ve doğru olanı bulmanız istenmiyor. Bir ipucu kısmı da Reels'a ekleniyor. Bu sayede içerik üreticiler sıkı takipçilerine şifreleri çözmek için ipucu bırakabilecek ya da çözmeleri için şifreli bir mesaj bırakabilecek. İlgili paylaşımı görmek isteyen kullanııclar, "Threads" şifresini girerek Reels'ı görüntüleyebilir.

Şu an test aşamasında olan bu özelliğin, kısa sürede tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Merak edilen ise asıl formatı "herkese" ulaşmak olan bu özelliğin popüler olup olmayacağı. Ayrıca olası yasa dışı paylaşımlar için suistimal edilmesi de söz konusu olabilir.

Yine de Instagram'ın "şimdilik eğlenceli" olan bu özelliği yakından takip edeceğini ve olası bir suistimal durumunda ortadan kaldıracağını varsayabiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Instagram'ın şifreyle açılan gizli Reels'ları kalması gereken bir özellik mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.