Instagram'ın Tablet ve Katlanabilir Telefonlar İçin Arayüzü Hazır!

Instagram, nihayet tablet görünümüne kavuşuyor. Uzun zamandır uygulamanın tabletler için daha büyük bir arayüze ihtiyacı vardı. Şirketin bu konuda bazı çalışmaları da oldu. Hatta Instagram bir ara Galaxy Z Fold 5'te indirilebildi.

Yeni gelen habere göre uygulamanın tabletler için geliştirilmiş versiyonu hazır. Yakında bazı cihazlarda rahatça kullanılabilecek.

Hangi Cihazlarda Geçerli Olacak?

Instagram'ın daha büyük ekranlar için geliştirilmiş yeni arayüzü, yalnızca Android tabletler için geçerli olacak. Şimdilik her Android cihazda kullanılamadığını da belirtelim.

Daha önce yalnızca Galaxy Z Fold 5'te görülen tablet arayüzü, artık tüm Galaxy Z Fold serisinde kullanılabilecek. Hatta arayüzün portre modunda kullanıldığında Google Pixel'de bile çalıştığı gözlemlendi.

Zamanla diğer cihazlarda da kullanıma açılacak tablet modu, kullanıcıların daha büyük ve geniş bir arayüzde gezinmesini sağlayacak. Ana sayfa, reels, dm kutusu, profil görünümü vb. araçlar ekranın tamamına yayılacak.

Son zamanlarda katlanabilir telefonlara karşı çok yoğun bir ilgi var. Bu sebeple sosyal medya uygulamaları, katlanabilir telefonların ekran boyutlarına göre kendilerini adapte etmek zorunda kaldı.

Hem katlanabilir telefonların hem de tabletlerin kullanım sayısı arttıkça uygulamaların iş yükü de bir o kadar arttı. Instagram da bu yüzden uzun zamandır tablet modu üstüne çalışıyordu.

Yeni arayüz henüz tam anlamıyla bitmiş sayılmaz, hâlâ iyileştirmeye ihtiyacı var. Ancak yine de kullanıcı memnuniyetini sağlamak için atılan bu adım, yakın gelecekte tekrar karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

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