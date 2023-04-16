Instagram Takipçi Listesini Gizleme Özelliğine Kavuşuyor

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, takipçi listesini gizleme özelliğiyle gündeme geldi. Popüler sosyal medya hizmetine yakında eklenmesi beklenen yeni özellik sayesinde takipçiler gizlenebilecek.

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Hizmet, yeni işlevleri uygulamaya dahil ederek kullanım deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Instagram'a Takipçi Listesini Gizleme Özelliği Eklenecek

Sosyal medya uzmanı Ahmed Ghanem, Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği gün yüzüne çıkardı. Ortaya çıkan yeni özellik, takipçi listesinin, diğer kullanıcılar tarafından görünmesini istemeyen kişilere hitap ediyor.

Tüm sosyal medya kullanıcıları takipçi listelerini gizlemek istemeyeceğinden dolayı söz konusu özellik isteğe bağlı olacak. Böylelikle isteyen kullanıcılar kolaylıkla özelliği aktif hâle getirebilecek. Özellik açıldıktan sonra istendiği zaman kapatılabilecek.

#Instagram is testing new privacy feature to hide account followers list @MattNavarra pic.twitter.com/PJAWftsqnq — Ahmed Ghanem (@ahmedghanem) April 12, 2023

Ghanem, özelliğe dair bir ekran görüntüsü de paylaştı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan ekran görüntüsü, Instagram'ın yeni özelliğinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Söz konusu özellik ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı yeni gizlilik özelliğinin tüm kullanıcılar için tam olarak hangi tarihte sunulacağı bilinmiyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı yeni gizlilik ayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.