Instagram Takipçi Listesini Gizleme Özelliğine Kavuşuyor

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, takipçi listesini gizleme özelliğiyle gündeme geldi. Popüler sosyal medya hizmetine yakında eklenmesi beklenen yeni özellik sayesinde takipçiler gizlenebilecek.

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Hizmet, yeni işlevleri uygulamaya dahil ederek kullanım deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sosyal medya uzmanı Ahmed Ghanem, Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği gün yüzüne çıkardı. Ortaya çıkan yeni özellik, takipçi listesinin, diğer kullanıcılar tarafından görünmesini istemeyen kişilere hitap ediyor.

Tüm sosyal medya kullanıcıları takipçi listelerini gizlemek istemeyeceğinden dolayı söz konusu özellik isteğe bağlı olacak. Böylelikle isteyen kullanıcılar kolaylıkla özelliği aktif hâle getirebilecek. Özellik açıldıktan sonra istendiği zaman kapatılabilecek.

