Instagram, Kullanıcıların İsteği Üzerine Reels'e Yeni Özellikler Getirecek

Meta, yarından itibaren geliştiriciler için Instagram Reels API'lerini tanıtacağını duyurdu. Şirket, geliştirici topluluğundan Reels'in birinci öncelik olduğunu duyduktan sonra yeni Reels API'lerini tanıttığını söylüyor. Meta, Reels'in destek kapsamını içerik yayınlama, yorum denetleme, hashtag arama, keşif, bahsetmeler ve daha fazlasını kapsayacak şekilde genişletiyor.

Geliştiriciler, Reels için sosyal etkileşim ölçümleri almak için API'leri kullanabilecek. Geliştiriciler, yeni API'leri kullanarak Reels'i Instagram Business hesaplarında da yayınlayabilir. API'ler ayrıca geliştiricilerin yorumları yanıtlamasına, yorumları silmesine, yorumları gizlemesine/göstermesine ve Reels'teki yorumları devre dışı bırakmasına/etkinleştirmesine olanak tanıyacak. Ayrıca geliştiriciler, belirli hashtag'lerle etiketlenmiş genel Reels'leri bulabilecekler. Geliştiriciler ayrıca bir Instagram İşletmesinin veya İçerik Üreticinin takma adının etiketlendiği veya bahsedildiği Reels'leri de tanımlayabilecek.

Instagram, TikTok ile Rekabetini Sürdürmek İstiyor

API geliştirmesi, geliştiricilerin uygulamalarını Instagram'ın özelliklerine ve işlevlerine bağlamasına olanak tanıyan Instagram Graph API'nin mevcut sürümü ve önceki tüm sürümleri için geçerli olacak. Meta, Reels'in hâlihazırda geçerli API'lere erişimi olan geliştiriciler için otomatik olarak kullanıma sunulacağını söylüyor.

Şirket bir blog yazısında şu ifadelere değindi:

"28 Haziran 2022'den itibaren Instagram Platformunda çeşitli geliştiricilere Reels'i tanıtmaya başlayacağız. İnsanlar Instagram'ı ister doğal olarak isterse bir üçüncü taraf aracılığıyla kullanıyor olsunlar, içerik yayınlama ve tüketim deneyimlerimizi her zaman iyileştirmeye çalışıyoruz. Geliştirici topluluğumuzdan sürekli olarak Reels'in birinci öncelik olduğunu duyduktan sonra Reels'i zaten aşina olabileceğiniz bir dizi uç noktayla tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz."

TikTok'un her geçen gün en büyük sosyal medya unvanını geliştirmesi ve güçlü tavsiye algoritması, muazzam popülaritesinin arkasındaki sebeplerden biri. Bu yüzden Meta'nın insanların Reels ile daha fazla etkileşim kurmasını sağlamak için kendi tavsiye sistemlerini geliştirmeye odaklanması ve bunun karşılığında TikTok ile rekabet etmek için de daha mantıklı bir yol izlemesi gayet doğru bir hamle olarak gözüküyor.