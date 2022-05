Instagram Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Yeni Görüntüsü Paylaşıldı

Instagram tasarımı ile ilgili çok önemli bir karar alındı. Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti, uygulamanın ana sayfa akışını yenilemek için kollarını sıvadı. Peki, popüler platformun arayüzü nasıl bir tasarıma sahip olacak? Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan görüntü tabanlı sosyal medya platformu, ana sayfa akışının tasarımını değiştirmeye karar verdi. Şu anda test aşamasında olan yeni tasarıma ait bir görsel de paylaşıldı.

Instagram tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, uygulamanın yeni arayüzüne ilişkin bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Ekran görüntüsüne baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey ekranın üst kısmında Hikayeler özelliğinin yer almaması.

Hikayeler, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram’da yoğun bir şekilde kullanılan özellikler arasında yer alıyor. Dolayısıyla özelliğin uygulamadan tamamen kaldırılması beklenmiyor. Söz konusu özelliğin ekranın hangi kısmına konumlandırılacağı henüz bilinmiyor.

Mevcut arayüzde ana sayfanın üst kısmında diğer kişilerin paylaştığı Hikayeler bulunuyor. Böylelikle takip edilen kişilerin yaptığı paylaşımlara çok kolay ve hızlı bir şekilde erişilebiliyor. Yeni tasarımda bundan vazgeçilmesi, çok sayıda kişinin şaşırmasına neden oldu.

Görselde videonun ekranın tamamını kapladığını görüyoruz. Yeni tasarım, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak tanıyan TikTok’un arayüzüne oldukça benziyor. Bildiğiniz üzere TikTok’ta da tıpkı Instagram tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde olduğu gibi videolar ekranın tamamını kaplıyor.

Görünüşe göre Instagram, uygulamanın arayüzünü TikTok’a benzetmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta görüntü tabanlı sosyal medya platformu tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcıların Instagram’da geçirdiği zamanın yüzde 20’sinden fazlasını Reels videoları oluşturuyor. Facebook’ta geçirilen zamanın yüzde 50’sinin ise videoların oluşturduğu belirtildi.

Yeni tasarımda ekranın tamamını kaplayan videonun alt kısmında çeşitli butonlar yer alacak. Bu butonlar sayesinde bazı özelliklere hızlı bir şekilde erişilebilecek. Bunlar arasında ana sayfa, keşfet, Reels, alışveriş ve profil simgesi bulunuyor.

Ekranın üst kısmında ise hesaplar arasında geçiş yapmak, gönderi oluşturmak, bildirimleri kontrol etmek ve mesajlara göz atmak için butonlar bulunacak. Yeni tasarımın tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

📣 Testing Feed Changes 📣



We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.



If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ