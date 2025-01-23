X'in Ardından Instagram'a da Topluluk Notları Geliyor!
Meta, kısa bir süre önce X'e gelen "topluluk notları" özelliğini Instagram için test etmeye başladı.
ABD merkezli sosyal medya şirketi Meta, bünyesinde bulundurduğu platformlara yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Ünlü şirket son olarak birkaç yıldır birçok sosyal medya ağında yalan haber ve yanıltıcı içerikleri açıklığa kavuşturmak için kullanılan topluluk notları özelliğini Instagram'a getirmek için düğmeye bastı.
Sektörel kaynaklardan aktarılanlara göre, X'in yeni topluluk noıtları özelliğine bir hayli benzeyecek yeni topluluk notları, şu anda Meta tarafından Instagram'da test ediliyor.
Kullanıcılar, Topluluk Notları Sayesinde Paylaşımların Yanıltıcı Olup Olmadığını Öğrenebilecek
Instagram'ın yeni özelliğine ait olduğu söylenen ekran görüntülerini incelediğimizde, X'teki doğrulama sistemi ile benzer bir şekilde isminin topluluk notları olacağını görüyoruz. Mevcut özellik, paylaşımlar ile ilgili yapabileceğimiz işlemleri gördüğümüz üç nokta sembollü menü içerisinde "Topluluk notu yaz." seçeneği üzerinden kullanılabilecek.
Bu seçeneğe tıklayan kullanıcılar, paylaşım ile ilgili nesnel bilgiler vererek, diğer kullanıcıların gönderi hakkında doğru bilgilere ulaşmasını sağlayabilecek. Topluluk notu yazan kişilerin ismi yine X'te olduğunu gibi anonim olarak gizlenecek. Öte yandan onaylanan topluluk notlarının paylaşımlarla birlikte nasıl gözükeceğini henüz bilmiyoruz. Söz konusu özelliğin hala test aşamasında olduğunu belirtelim.
Twitter "Topluluk Notları" Özelliğiyle Artık Yalan Haberlerde Sizi Uyaracak!
Twitter'ın yeni Topluluk Notları özelliği, daha önce beğendiğin ya da retweet'lediğiniz haberin yalan çıktığı durumlarda sizi uyaracak. İşte detaylar!
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