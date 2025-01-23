X'in Ardından Instagram'a da Topluluk Notları Geliyor!

ABD merkezli sosyal medya şirketi Meta, bünyesinde bulundurduğu platformlara yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Ünlü şirket son olarak birkaç yıldır birçok sosyal medya ağında yalan haber ve yanıltıcı içerikleri açıklığa kavuşturmak için kullanılan topluluk notları özelliğini Instagram'a getirmek için düğmeye bastı.

Sektörel kaynaklardan aktarılanlara göre, X'in yeni topluluk noıtları özelliğine bir hayli benzeyecek yeni topluluk notları, şu anda Meta tarafından Instagram'da test ediliyor.

Kullanıcılar, Topluluk Notları Sayesinde Paylaşımların Yanıltıcı Olup Olmadığını Öğrenebilecek

Instagram'ın yeni özelliğine ait olduğu söylenen ekran görüntülerini incelediğimizde, X'teki doğrulama sistemi ile benzer bir şekilde isminin topluluk notları olacağını görüyoruz. Mevcut özellik, paylaşımlar ile ilgili yapabileceğimiz işlemleri gördüğümüz üç nokta sembollü menü içerisinde "Topluluk notu yaz." seçeneği üzerinden kullanılabilecek.

Bu seçeneğe tıklayan kullanıcılar, paylaşım ile ilgili nesnel bilgiler vererek, diğer kullanıcıların gönderi hakkında doğru bilgilere ulaşmasını sağlayabilecek. Topluluk notu yazan kişilerin ismi yine X'te olduğunu gibi anonim olarak gizlenecek. Öte yandan onaylanan topluluk notlarının paylaşımlarla birlikte nasıl gözükeceğini henüz bilmiyoruz. Söz konusu özelliğin hala test aşamasında olduğunu belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz.? Yorumlarda buluşalım...