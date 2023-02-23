Twitter "Topluluk Notları" Özelliğiyle Artık Yalan Haberlerde Sizi Uyaracak!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından çok önce Twitter'da yanlış bilgilerin fazlasıyla bulunduğunu söylemesi, şirketi satın almasının ardından bu alana yatırım yapmasına olanak tanıdı. Bu yanlış bilgileri ortadan kaldırmak amacıyla Twitter, kullanıcıların geçmişte etkileşimde bulundukları (beğendikleri, yanıtladıkları ya da retweetledikleri) gönderilere Topluluk Notları ekliyor.

Bir gönderinin gerçekte yanlış olan bir fikri desteklediği tespit edilirse, Topluluk Notları sizi bilgilendirecek ve "kendi araştırmanızı yapmanızı" isteyecek. Bu ilginç olduğu kadar da işe yarayabilecek bir özellik.

Tesla Tweet'lerinde Özellik Kullanıma Sunuldu

Kullanıcılar şu ana kadar bu Topluluk Notları'nın sadece Elon Musk'ın otomobil ve teknoloji üretim işi olan Tesla ile ilgili tweetlerde göründüğünü fark ettiler. Ardından Pazartesi gecesi Tesla'yı olumsuz gösteren tweetleri beğenen pek çok kullanıcı bildirim almaya başladı.

Bir tweet 30.000'den fazla beğeni aldı ve kısa süre içinde kullanıcılar Topluluk Notları'nın uyarısıyla karşılaştı. Uyarı "Twitter'ın güvenilir bilgiler için bir yer olarak kalmasına yardımcı olun. Bu Tweet'i beğenmeden önce daha fazlasını öğrenin." ifadelerini içeriyor.

Şimdilik özellik herkese açılmış gibi görünmüyor ancak çok yakında özellikle de haber ve bilgi odaklı tweet'lerde bu ve benzer uyarılar görmeye başlayabiliriz.