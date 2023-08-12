Instagram’a Üç Yeni Özellik Daha Geliyor!

Sosyal medyada en çok etkileşim alan uygulamalardan bir tanesi olan Instagram, kullanıcı deneyimine oldukça önem veriyor. Bu sebeple uygulamanın eksik veya geliştirilebilir yönleri üzerine çalışmalar yürütüyor.

Son gelen haberlere göre Instagram, üç yeni özelliği daha kullanıcılarıyla buluşturacak. Uygulamaya çok yakında başka özelliklerin de geleceği biliniyor. Ancak gelin biz şimdi haberimizin devamındaki özelliklere bakalım.

1- Kaydırmalı Gönderilere Müzik Ekleme (Carousel)

Instagram'da hikâyelere veya gönderilere müzik ekleme özelliğini hepimiz kullanıyoruzdur. Şimdilerde bu özellik uygulama tarafından geliştirildi ve daha kapsamlı bir hâle getirildi. Bu sayede artık yalnızca normal gönderilere değil kaydırmalı gönderilerinize de müzik ekleme işlemini yapabileceksiniz.

Instagram, çoklu post paylaşımına müzik ekleme özelliğini duyurmak için ünlü şarkıcı ve söz yazarı Olivia Rodrigo ile iş birliği yaptı. Sevilen sanatçı kendi Instagram hesabından kaydırmalı bir gönderi paylaştı ve arkasına yeni şarkısı olan "bad idea right?" parçasını ekledi.

Böylece Instagram'ın yeni özelliğini kullanan ilk kişi Olivia Rodrigo oldu. Bu özellik zaman içinde kademeli de olsa herkesin kullanımına açılacak.

2- Ortak Gönderi Paylaşımının 4 Kişiye Çıkması

Biliyorsunuz ki Instagram'da iki kişi aynı içeriği ortak bir şekilde paylaşabiliyor. Yeni gelen özellik sayesinde artık 4 kişi aynı anda ortak gönderide bulunabilecek.

Yani Reels ve postlardaki ortak paylaşım özelliği maksimum 2 kişiyken şimdi 4 kişiye yükseldi. Bir kullanıcı gönderisini diğer profillerle beraber ortak paylaşabilmek için 3 kişiyi daha davet edebilecek.

Instagram'daki bazı şirketlerin ve markaların ortak paylaşım yaptığını düşünürsek, bu özelliğin yalnızca sıradan kullanıcıların işine yaramayacağını söyleyebiliriz.

3- "Sen de Ekle" Özelliğinin Geliştirilmesi

Instagram'ın duyurduğu özelliklerin sonuncusu da "Sen de Ekle" çıkartmaları oldu. Uygulamanın kullanıcılar arası etkileşimi sıkı tutmak için geliştirdiği "Sen de Ekle" çıkartmalarına yeni bir özellik geldi.

Biliyorsunuz ki bu çıkartamalar, kullanıcıların hikâyelerinde bulunan "Sen de ekle" çıkartmasına basması hâlinde çıkartmayı kullanan diğer kullanıcıların hikâyelerine erişebilmesini sağlıyor.

Gelen yeni özellik sayesinde ise içerik üreticileri, “Sen de ekle” çıkartmalarıyla takipçilerinden gelen Reels videolarını gönderilerinde öne çıkarabilecek. Bu sayede diğer kullanıcılar da bu videoları görebilecek.

Instagram'ın açıklamasına göre içerik üreticileri 10 adet videoyu çıkartmaya ekleyebilecek. Bu durumda seçilen videoların sahiplerine bildirim gönderilecek.

Instagram'ın yeni özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.