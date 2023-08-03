Instagram, İstenmeyen Mesajlar İçin DM Kutusuna Kısıtlama Getiriyor!

Son zamanlarda hem Instagram'da hem de diğer sosyal medya uygulamalarında sanal taciz olayları artış gösterdi. İnsanlar hiç tanımadıkları kişilerin hesaplarından gelen istenmeyen mesajlardan rahatsız olduklarını dile getirdi. Hâl böyle olunca Instagram, bu gibi durumların yaşanmasını önlemek için harekete geçti.

Instagram'da bazen takip etmediğimiz kişiler bize mesaj isteği atabiliyor. Bu kişiler biz daha mesaj isteğini kabul etmeden bile ses, görüntü ve video kaydı gibi içerikleri bize mesaj olarak iletebiliyordu. İşte uygulamanın aldığı karara göre bu özellikte birtakım değişiklikler olacak.

Buna göre artık takip etmediğiniz kişiler sizinle sohbete başlamadan önce tek mesajlık bir davet gönderecek. Siz bu daveti kabul ederseniz ancak o zaman size birden fazla mesaj gönderme hakkına sahip olacak. Ayrıca bu mesajlar yalnızca metin tabanlı içerikler olacak.

DM Kutusu Daha Güvenli Olacak!

Meta'nın Kadın Güvenliği Başkanı Cindy Southworth'ün bu konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

"İnsanların gelen kutularını açtıklarında kendilerini güvende ve kontrolde hissetmelerini istiyoruz. Bu nedenle, insanların sohbet isteğini kabul edene kadar takip etmedikleri birinden resim, video veya birden fazla mesaj alamayacakları anlamına gelen yeni özellikleri test ediyoruz. Topluluğumuzdan aldığımız geri bildirimler için minnettarız ve herkesin Instagram'da daha güvende hissetmesine yardımcı olacak yollar bulmak için onları dinlemeye devam edeceğiz."

Bu yeni özellik, "Gizli Sözler" ayarıyla kontrol edilebilecek. Yani rahatsız edici mesajlar otomatik olarak gizli bir klasöre gönderilecek. Bunun dışında Instagram ayrıca, kullanıcıları istenmeyen yorumlardaki veya DM isteklerindeki ani artışlardan koruyan bir "Sınırlar" özelliğine de sahip olacak.

Henüz test aşamasındaki bu yeni özellik sayesinde artık DM kutusu, çıplak görüntülerden ve taciz içerikli videolardan arınmış olacak. İnsanlar uygulamayı kullanırken rahatsız edilmekten çekinmeden, daha güvende hissedecek.

Instagram'ın kullanıcıları korumak için aldığı bu kararı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.