Instagram'a Ücretli Abonelik Sistemi Geliyor

Bu yılın başlarında içerik oluşturucular için verdiği kısmi desteklerden sonra bugün Instagram, deneyimi daha da geliştirmek ve bu alanda Twitter ile daha iyi rekabet etmek için daha fazla özellik duyuruyor. Bu bağlamda pek çok kullanıcıyı sevindirecek ama bir o kadarını da kızdıracak yeni özellik ücretli abonelikler üzerine olacak.

Instagram CEO'su Adam Mosseri paylaştığı bir videoda, platformun "içerik oluşturucuların geçimini sağlayabilecekleri en iyi çevrimiçi platform" olmayı hedeflediğini ve yeni özelliklerin, aboneliklerin ilk aşamasına katılan içerik oluşturuculardan gelen geri bildirimlerin doğrudan sonucu olduğunu söyledi.

Instagram'ın Yeni Abonelik Sistemi Nasıl Olacak?

En önemli yeni özellik, tıpkı YouTube Katıl özelliği gibi yalnızca abonelerin görebildiği gönderileri ve Reels'leri paylaşmak üzerine olacak. İçerik oluşturucular bunu daha önce hikâyelerle yapabiliyorlardı ancak artık istedikleri gönderileri yalnızca kendilerine abone olan kullanıcılara özel paylaşabilecekler. Mosseri, bunun şirketin aldığı en büyük talep olduğunu söyledi. İçerik oluşturucuların profillerinde yalnızca abonelere sunulan içerikleri ve Reels'leri filtreleyebilecekleri yeni bir "abone ana sayfası" sekmesi olacak.

Aboneliklerin fiyatlarının 0,99 dolar ile 99.99 dolar arasında değişmesi bekleniyor ve abone profilleri, bir içerik oluşturucuyu desteklediklerini belirtmek için mor bir rozet kazanacak. Hizmetin Türkiye'de nasıl bir fiyatlandırma çizeceği ise şimdilik belirsiz.

Hikâyeler ve gönderilerin yanı sıra, içerik oluşturucular yalnızca aboneleriyle birlikte canlı yayın yapabilecek. Bunun yanı sıra aynı anda 30 aboneye kadar sohbet edebileceği gruplar kurabilecek.

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