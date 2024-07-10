Instagram'dan Büyük Karar: Uzun Videolara Veda Ediliyor!

Instagram CEO Adam Mosseri, platformunun odak noktasının kısa videolarda olduğunu vurgulayarak, uzun formatlı videolara yönelmeyeceklerini açıkladı. Mosseri, uzun videoların platformun temel kimliğini, yani insanların arkadaşlarıyla bağlantı kurma ve ilgi alanlarını keşfetme deneyimini zayıflatabileceğini belirtti.

Kısa Videolarla Bağlantı, Uzun Formattan Vazgeçiş

Mosseri, Instagram'un kullanıcıları arkadaşlarıyla bağlantı kurmaya ve ilgi alanlarını genellikle kısa videolar aracılığıyla keşfetmeye yardımcı olmak gibi iki temel görevi olduğunu ifade etti.

Kısa videoların, içerikleri arkadaşlarla paylaşma ve onlarla etkileşimde bulunma sürecini güçlendirdiğini söyledi.

Bununla birlikte, uzun formatta videoların bu görevlerle daha az uyumlu olduğunu ve kullanıcıların arkadaşlarıyla etkileşimlerini azaltabileceğini, içerikleri paylaşma olasılığını düşürebileceğini belirtti.

Instagram, uzun formatta video içeriklerine odaklanmayacağını açıklarken, platformunun temel kimliğini korumayı amaçladığını vurguladı.

Mosseri'nin sözleri, Instagram'un kullanıcı deneyimini arkadaşlarla bağlantı kurma üzerine odaklayarak, kısa formattaki videoları önceliklendirmeye devam edeceğini gösteriyor. Kullanıcılar arasında bu stratejiye yönelik çeşitli görüşlerin oluşması bekleniyor.