Türkiye'deki Instagram Yasağı Sonrası Sahibi Meta Sessizliğini Bozdu! İlk Açıklama Geldi

Sosyal medya devi Instagram'ın sahibi Meta, Türkiye'de yaşanan erişim engeli sürecinin ardından ilk resmi açıklamasını yaptı. Platform, yetkililerle işbirliği içinde çalışarak ihlal içeren içerik ve hesaplarla mücadeleye devam edeceğini duyurdu. İşte ayrıntılar…

Instagram, Hesaplar Hakkında İşlem Yapmaya Devam Edecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos'ta katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle Türkiye’de erişim engeli getirilen Instagram, 10 Ağustos'ta yeniden açıldı. Hükümet yetkilileri, Meta’ya teşekkür ederek Instagram'la içerik ve hesapları kaldırma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Günler sonra ise Instagram'ın sahibi Meta, erişim engelinin kaldırılmasının ardından memnun kaldıklarını ve olumlu karşılık aldıklarını söyleyen ilk açıklamada bulundu.

Meta sözcüsü, yapılan açıklamalarda yetkili kişilerle iletişim halinde olduklarını belirterek ihlal içeren içerik ve hesaplar hakkında gerekleri işlemleri uygulayacaklarını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, kurumun Tehlikeli Örgütler Ve Kişiler Politikası'nı ihlal eden içeriğin kaldırılmasını gerektiğini ve önemli anlarda haber değeri taşıyan içeriklere dair izinlerin uygulanmasının da doğru olacağı söylendi.