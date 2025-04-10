Son 16 Yılın En Düşüğü! Intel Piyasa Değeri Açıklandı

Son günlerde ABD merkezli teknoloji devleri borsada sert darbeler alırken bazı şirketlerin yaşadığı düşüşler sektördeki kırılganlığın boyutunu daha da görünür hale getirdi. Son gelen bilgilere göre yarı iletken devi Intel, zor bir sınavdan geçiyor. İşte ayrıntılar!

Intel, Zor Bir Sınavdan Geçiyor

ABD'nin yeni ithalat tarifeleri sonrası yarı iletken sektöründe yaşanan sert satış dalgası, en çok Intel’i vurdu. Öyle ki şirketin hisse değeri Salı günü yüzde 7,36’lık düşüşle 18,13 dolara kadar geriledi. Bu, Intel’in Temmuz 2009’dan bu yana gördüğü en düşük kapanış fiyatı oldu.

Aynı gün itibariyle şirketin piyasa değeri ise 79 milyar dolar seviyesine indi ve bu da son 16 yılın dip noktası anlamına geliyor. Intel zaten son birkaç çeyrektir hem teknolojik gelişmelerde geride kalması hem de finansal performansındaki düşüş nedeniyle zor bir süreçten geçiyordu. Şimdi bu tabloya ABD hükümetinin getirdiği yeni ithalat vergileri de eklendi.

Üretim için yurt dışından ciddi seviyelerde tedarik gerçekleştiren firma, artık daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Ancak şirketin geleceği yalnızca politik gelişmelere değil, bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil Panther Lake işlemcisine de bağlı.

Intel'in 18A üretim teknolojisiyle geliştirdiği bu işlemciler, performans, üretim verimliliği ve maliyet açısından tatmin edici olursa yatırımcıların güveni yeniden kazanılabilir. Aksi durum içinse pek de iyi tahmin yapabilmek mümkün değil.

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