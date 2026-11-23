YouTube'un Android uygulamasında kullanabileceğiniz simgeyi kendiniz seçmeniz mümkün hâle gelebilir. Google'ın hazırladığı seçenekler arasında platformun eski yazı logosu ve ilk iPhone uygulamasında kullandığı televizyon odaklı logo tasarımı da var. Son beta sürümünde toplam yedi alternatif uygulama simgesi bulundu.

YouTube Hangi Eski Simgeleri Geri Getirecek?

Yeni tasarımlardan biri, YouTube'un eski logosunu taşıyor. Siyah renkli "You" yazısının altında, köşeleri yuvarlatılmış kırmızı dikdörtgen içinde beyaz "Tube" yazısı yer alıyor. Platformun bugünkü video oynatma simgesine geçmeden önce kullandığı logo, uzun süredir YouTube kullananlara tanıdık gelecektir.

İlk iPhone uygulamasında kullanılan televizyon biçimli simge de seçenekler arasında. Kahverengi çerçevesi, yeşilimsi ekranı ve fiziksel düğmeleri andıran ayrıntılarıyla eski tasarımı yeniden canlandırıyor. Bu arada diğer seçenekler deneysel çalışmalara benziyor.

Tek renkli video oynatma simgesinin yanında televizyon ekranını anımsatan efektli bir tasarım, buzlanmış veya boyanmış gibi görünen dokulu simgeler ve boya damgasına benzeyen bir seçenek var. İlk incelemede keşfedilen üç tasarıma son beta sürümündeki dört yeni seçenek de eklenince sayı yediye ulaştı.

YouTube Uygulama Simgesi Nasıl Değiştirilecek?

YouTube'un Android uygulamasında farklı simgeler arasında geçiş yapılmasını sağlayacak kodlar bulundu. Kullanıcı seçtiği tasarımı telefonun ana ekranındaki mevcut YouTube simgesinin yerine koyabilecek. Seçeneklere ulaşmak için ayrı bir ayar menüsü hazırlanıyor.

"App icon" (Uygulama Simgesi) adı verilen bölüm, "Ayarlar > Genel > Görünüm" yolu takip edilerek ulaşılabilecek bir yer olarak hazırlanıyor. Kullanıcıların buradan alternatif tasarımları inceleyip tercih ettikleri simgeyi seçmesi bekleniyor.

YouTube'un Simge Ddeğiştirme Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Özelliğe ilişkin ilk bulgular Ekim 2026'da ortaya çıkmıştı. O dönemde üç alternatif tasarım tespit edilmişti. Kasım ayında incelenen "21.47.483-BETA" sürümünde dört yeni simge daha bulundu. Ne var ki YouTube'un simge değiştirme özelliğinin ne zaman geleceği hâlâ belli değil. Dahası, özellik daha geliştirme aşamasında olduğu için mevcut tasarımların tamamını son sürümde göremeyebiliriz.

YouTube Simge Değiştirme Özelliği Ücretsiz mi Olacak?

YouTube'un bu özelliği bütün kullanıcılara sunmak yerine Premium aboneliğine bağlı tutması daha olası görünüyor. Ama belirtmeden geçmemek gerek, şu ana kadar ücretli üyelik şartını gösteren herhangi bir ipucuna rastlanmadı. Dolayısıyla ücretli aboneliğe sahip olmayanların da kullanabileceği bir özellik olması ya da bazı simgelerin ücretsiz, bazılarının da abonelere özel tutulması gibi yollara başvurulabilir.

Editörün Yorumu

Telefonun ana ekranında kullandığımız uygulamaların simgelerini değiştirebilmek, küçük bir kişiselleştirme seçeneği gibi görünebilir ama YouTube'un eski televizyon simgesini geri getirmesi, bu özelliği sıradan renk seçeneklerinden biraz daha farklı kılıyor. Uzun yıllardır platformu kullananlar için eski tasarımı yeniden kullanabilmek bence çok güzel bir seçenek olacaktır.

Benim açımdan bu özelliğin en kullanışlı tarafı, yedi tasarımdan telefonun genel görünümüne uygun olanı seçebilme imkânı elde edecek olmamız. Ama simge değiştirmek için YouTube Premium aboneliği istenirse o kadar hoş karşılanacak bir özellik olacağını düşünmüyorum.