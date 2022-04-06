Intel, Rusya'daki Tüm Faaliyetlerini Askıya Aldığını Açıkladı

Rusya ve Belarus'taki müşterilere sevkiyatlarını durdurmasından bir ay sonra Intel, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.

Şirket yaptığı açıklamada "Intel, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınamak ve barış çağrısı yapmak için küresel topluluğa katılmaya devam ediyor." ifadelerine yer verilirken, şirketin Rusya'daki 1.200 çalışanını destekleyeceği ve küresel operasyonlardaki aksaklığı en aza indirmek için "iş sürekliliği önlemlerini uygulayacağı" belirtildi.

Rusya'da yaptırım konusunda harekete geçen diğer teknoloji şirketleri arasında Ukrayna işgali sonrası ürün satışlarını durduran Apple, AMD, Adobe ve General Electric yer alıyor. Ayrıca Spotify, CNN, ABC ve BBC gibi haber kuruluşları da ifade özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayan yeni bir yasaya yanıt olarak Rusya'daki hizmetleri askıya aldı.

Rusya'daki Teknoloji Çalışanları Ödeme Alamıyor

TechCrunch'tan muhabir Vadim Smyslov, savaşın Rusya'nın teknoloji çalışanları üzerindeki etkisi hakkında bir araştırma yürüttü ve çıkan sonuçlara göre birçoğu savaş ilan edildikten sonra ülkeyi terk etmeyi seçti ve diğerleri, Rusya'nın Mart başında SWIFT tarafından bağlantısının kesilmesi nedeniyle ödeme alamadı. Rusya sınırını geçen diğerleri ise gözaltına alındıklarını ve sorguya çekildiklerini anlattılar.

Intel'in resmi hesabı üzerinden konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde: