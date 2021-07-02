Gençleri Hedefleyen İnternet Dolandırıcılığı Yöntemleri
Gençleri hedefleyen internet dolandırıcılığı yöntemleri neler? ESET, dijital ortamda gençleri hedef alan dolandırıcılık tekniklerini açıkladı. İşte detaylar!
ESET uzmanları, gençleri hedef alan internet dolandırıcılığı yöntemlerinin listesini paylaştı. Paylaşılan listede birbirinden tehlikeli dolandırıcılık yöntemi yer alıyor. ESET ayrıca gençlerin bu dolandırıcılık yöntemlerinden korunması için neler yapması gerektiğini de açıkladı.
Gençleri Hedef Alan İnternet Dolandırıcılığı Yöntemleri Neler?
- Burs dolandırıcılığı
- Sosyal medya dolandırıcılığı
- İndirimli lüks ürünler dolandırıcılığı
- İstihdam dolandırıcılığı
- Catfishing dolandırıcılığı
Bir Microsoft Çalışanı, Xbox Hediye Kartı ile Milyonlarca Dolar Çaldı
Volodymyr Kvashuk isimli bir Microsoft çalışanı, Xbox hediye kartı satmak için sayısız kod oluşturarak şirketten 10 milyon dolar çaldı.
Burs Dolandırıcılığı
Kötü niyetli kişiler, çeşitli şekillerde hileli burslar oluşturarak maddi yardım arayan öğrencileri hedef alıyor. Gençlerin bu konuda son derece dikkatli olması gerekiyor.
Sosyal Medya Dolandırıcılığı
Bu yöntem, çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Örneğin sosyal medyada ünlülerle ilgili ilginç başlığa sahip olan makalelerin bağlantıları yer alabilir. Bu bağlantılara tıkladığınız takdirde kötü amaçlı bir internet sitesine yönlendirilirsiniz.
Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden kullanıcılara yarışmalara ya da çekilişlere katılma teklifleri içeren özel mesajlar atabilir. Kullanıcılar, mesajda yer alan bağlantıya tıkladığında hassas bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan bir web sitesine yönlendirilir.
İndirimli Lüks Ürünler Dolandırıcılığı
İnternet ortamında yer alan bir başka yaygın dolandırıcılık yöntemi ise yayımlanan sahte reklamlardır. Bu sahte reklamlara tıklandığı takdirde çok düşük fiyat etiketine sahip olan lüks ürünlerin yer aldığı bir web sitesi açılır. Web sitede ayrıca çok düşük fiyattaki ürünlerin sınırlı sayıda olduğu belirtilir. Elbette açılan site, sahte e-ticaret platformudur ve kişilerin kart bilgilerini ele geçirmeyi amaçlar.
İstihdam Dolandırıcılığı
Kötü niyetli kişiler, gerçek olamayacak kadar iyi görünen iş teklifleri sunarak iş arayan gençleri hedef alır. Dolandırıcıların sahte iş ilanlarında genellikle evden çalışma modeli ve yüklü maaş yer alır. Buradaki amaç, iş başvurusu yapan kişilerin adlarına banka hesapları açmak ya da sahte belgeler oluşturmak gibi işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan bilgileri edinmektir.
Catfishing Dolandırıcılığı
Siber suçlular, bu yöntemde genellikle sosyal medya platformlarında sahte bir profil oluşturarak kullanıcılara özel mesaj aracılığı ile ulaşır. Dolandırıcılar, sahte profil ile kullanıcıları kandırarak belirtilen hesaba para göndermesini sağlamaya çalışır.
İnternet Dolandırıcılığı Yöntemlerinden Nasıl Korunulur?
- Cazip bir iş teklifi gördüyseniz fakat bu ilan ile ilgili bir şüphe duyduysanız şirket ile ilgili internet üzerinden bir araştırma yapın. Kişisel bilgilerinizi yalnızca işe alındıktan sonra maaşınızı alabilmek için paylaşmanız gerekeceğini unutmayın.
- İlk maddede yer alan tavsiyeler burslar için de geçerlidir. Eğer bir burs arıyorsanız çevrim içi ortamda bir arama yaparak ve hatta doğrudan ofis ile iletişime geçerek bursu sunan kurumun sahte olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. "İşlem" ya da "avans" ücreti gibi ödemeler yapmayın.
- "Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, o zaman muhtemelen gerçek değildir" kuralını unutmayın. Örneğin iPhone 12 modelini kesinlikle çok düşük fiyata bulamazsınız. Bu ilan muhtemelen sahtedir.
- Tanımadığınız bir kişiden mesaj alırsanız ve bu mesajda şüpheli bir teklif ya da bağlantı içeriyorsa kesinlikle dikkatli olmalısınız. Tanımadığınız kullanıcılardan gelen mesajlardaki bağlantıya tıklamamalısınız.
- Sahte profillerden gelen mesajlar konusunda da dikkatli olmalısınız. Ters görüntü arama yöntemini kullanarak profilde yer alan fotoğrafın sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.
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