Gençleri Hedefleyen İnternet Dolandırıcılığı Yöntemleri

ESET uzmanları, gençleri hedef alan internet dolandırıcılığı yöntemlerinin listesini paylaştı. Paylaşılan listede birbirinden tehlikeli dolandırıcılık yöntemi yer alıyor. ESET ayrıca gençlerin bu dolandırıcılık yöntemlerinden korunması için neler yapması gerektiğini de açıkladı.

Gençleri Hedef Alan İnternet Dolandırıcılığı Yöntemleri Neler?

Burs dolandırıcılığı

Sosyal medya dolandırıcılığı

İndirimli lüks ürünler dolandırıcılığı

İstihdam dolandırıcılığı

Catfishing dolandırıcılığı

Burs Dolandırıcılığı

Kötü niyetli kişiler, çeşitli şekillerde hileli burslar oluşturarak maddi yardım arayan öğrencileri hedef alıyor. Gençlerin bu konuda son derece dikkatli olması gerekiyor.

Sosyal Medya Dolandırıcılığı

Bu yöntem, çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Örneğin sosyal medyada ünlülerle ilgili ilginç başlığa sahip olan makalelerin bağlantıları yer alabilir. Bu bağlantılara tıkladığınız takdirde kötü amaçlı bir internet sitesine yönlendirilirsiniz.

Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden kullanıcılara yarışmalara ya da çekilişlere katılma teklifleri içeren özel mesajlar atabilir. Kullanıcılar, mesajda yer alan bağlantıya tıkladığında hassas bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan bir web sitesine yönlendirilir.

İndirimli Lüks Ürünler Dolandırıcılığı

İnternet ortamında yer alan bir başka yaygın dolandırıcılık yöntemi ise yayımlanan sahte reklamlardır. Bu sahte reklamlara tıklandığı takdirde çok düşük fiyat etiketine sahip olan lüks ürünlerin yer aldığı bir web sitesi açılır. Web sitede ayrıca çok düşük fiyattaki ürünlerin sınırlı sayıda olduğu belirtilir. Elbette açılan site, sahte e-ticaret platformudur ve kişilerin kart bilgilerini ele geçirmeyi amaçlar.

İstihdam Dolandırıcılığı

Kötü niyetli kişiler, gerçek olamayacak kadar iyi görünen iş teklifleri sunarak iş arayan gençleri hedef alır. Dolandırıcıların sahte iş ilanlarında genellikle evden çalışma modeli ve yüklü maaş yer alır. Buradaki amaç, iş başvurusu yapan kişilerin adlarına banka hesapları açmak ya da sahte belgeler oluşturmak gibi işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan bilgileri edinmektir.

Catfishing Dolandırıcılığı

Siber suçlular, bu yöntemde genellikle sosyal medya platformlarında sahte bir profil oluşturarak kullanıcılara özel mesaj aracılığı ile ulaşır. Dolandırıcılar, sahte profil ile kullanıcıları kandırarak belirtilen hesaba para göndermesini sağlamaya çalışır.

İnternet Dolandırıcılığı Yöntemlerinden Nasıl Korunulur?