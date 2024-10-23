Instagram ve Twitter'a Yasak mı Geldi? Tüm Türkiye'de İnternete Erişim Problemleri Yaşanıyor!

Türkiye'nin pek çok bölgesindeki kullanıcılar, internete erişim problemi yaşıyor. Bu durum Instagram ve Twitter'a (X) erişim engeli mi getirildi sorusunu akıllara getirirken, problemin Ankara'daki terör saldırısı sonrasında sosyal medyadaki deformasyonu önlemek için bir önlem olduğu tahmin ediliyor. İşte detaylar!

Instagram ve Twitter'a Erişim Engeli mi Getirildi?

Ankara’daki TUSAŞ fabrikasına düzenlenen saldırının ardından tüm Türkiye'de Instagram, Twitter (x), YouTube, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarından erişim problemleri yaşanmaya başladı. Söz konusu platformlardan birine girmeye çalışan kullanıcılar "sayfa yenilenemiyor" hatası ile karşılaştı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, durumdan sadece sosyal medya platformlarının etkilenmesi akıllara Instagram ve Twitter (X) gibi platformlara erişim engeli mi getirildi sorusunu getirdi. Şu an için böyle bir engel kararı bulunmazken kesintinin kaynağı olarak ise BTK'nın bant genişliği daraltma uygulaması gösteriliyor.

BTK'nın çeşitli platformların bant genişliğini azaltarak engel kararı almadan erişimi kısıtlama yetkisi bulunuyor. Yaşanan sorunların ise deformasyonu engellemek için bundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bir süre önce RTÜK de bir açıklamayla saldırıyla ilgili haberlere erişim engeli getirdi.

Ancak gelişmelerin buna rağmen sosyal medyada hızla yayılması karara neden olmuş olabilir. Konuyla ilgili resmi açıklamanın ise önümüzdeki saatlerde gelmesi bekleniyor.