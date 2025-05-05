Internet Explorer Efsanesi Geri Mi Dönüyor: Google'ın Tahtı Sallantıda!

Yıllar boyunca internetin giriş kapısı neredeyse tek bir kişideydi o da Google. Ancak dijital dünyanın doğası değişiyor ve Microsoft, uzun bir sessizliğin ardından tekrar sahnede. Üstelik bu sefer ciddiye alınacak bir oyuncu olarak. Bizler “Explorer öldü” derken Microsoft, Bing arama motoru ve yapay zekâ desteğiyle adeta arama motoru tahtına geri dönüş bileti alıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Microsoft Bing Ciddi Bir Yükseliş Yaşıyor!

Bing’in pazar payı 2020’den bu yana önemli bir artış gösterdi. O dönem yüzde 6 civarında olan oran, 2024 itibarıyla yüzde 12 seviyesine ulaştı. Bu değişim, Google’ın pazar payındaki eş zamanlı bir gerilemeyle birlikte gerçekleşti. Yani kullanıcıların bir kısmı doğrudan Alphabet’in servisinden Microsoft’un platformuna geçiş yapıyor gibi görünüyor. Üstelik bu artışın büyük kısmı son bir yıl içinde yaşandı; 2024’te Bing, yüzde 8 seviyesinden yüzde 11’e yükselerek ivmesini hızlandırdı.

Microsoft’un bu alandaki stratejisi oldukça net: Kendi tarayıcısı Edge içinde Bing’i daha görünür kılmak, varsayılan arama motoru olarak öne çıkarmak ve kullanıcıları Google yerine Bing’e yönlendirmek. Edge tarayıcısında Google araması yapan kullanıcıların karşısına çıkan uyarılar, bazen açıkça Bing’i tercih etmeleri yönünde mesajlar içeriyor. Bu doğrudan yönlendirme, Microsoft’un kendi ekosistemini ön plana çıkarma çabasının bir parçası.

Kullanıcıların neden bu değişime yöneldiğini kesin olarak belirlemek mümkün olmasa da bazı güçlü ipuçları var. Bazıları Bing’in sunduğu yapay zekâ destekli sonuçlardan memnun kalmış olabilir, bazılarıysa Google’ın son zamanlardaki kararsız adımlarına tepki veriyor olabilir. Özellikle “AI Genel Bakış” gibi bazı yeniliklerin kullanıcı güvenini sarstığı düşünülüyor. Her durumda, bu geçişin tek bir nedene değil, birçok küçük tercihin birleşimine dayandığı tahmin ediliyor.

Artık sadece tek bir arama motorunun tüm pazarı elinde tuttuğu bir dönem sona eriyor gibi. Microsoft’un agresif tanıtımları, ürün içi yönlendirmeleri ve yapay zekâ yatırımları meyvesini vermeye başlamış görünüyor. Google ise uzun süredir alışkın olduğu liderlik konumunu korumak istiyorsa, kullanıcıların güvenini yeniden kazanmak adına daha net adımlar atmak zorunda kalabilir.

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