Internet Explorer 27 Yıllık Hizmetinden Sonra Emekliye Ayrılıyor

Microsoft nihayet Internet Explorer'ın tüketici sürümünü kullanımdan kaldırıyor. Microsoft geçen yıl Internet Explorer'ı kullanımdan kaldıracağını belirtmiş ve Internet Explorer 11'in son versiyon olduğunu duyurmuştu.

Internet Explorer 1995'te Windows masaüstü bilgisayarlarında piyasaya sürüldü ve 2004'te pazarın %95'ini ele geçirdi ama şimdilerde Google Chrome, Safari ve Mozilla Firefox'un fazlasıyla gerisinde kaldı. Microsoft'a bağlı kalmak isteyen kullanıcılar, Windows 10'un yanı sıra 2015'te piyasaya sürülen Microsoft Edge'e yönlendiriliyor.

Kullanıcılar Google Arama, Facebook ve YouTube gibi platformlarda gezinmek için yeni uygulamalara geçiş yaptıkça, Chrome ve Firefox gibi daha hızlı tarayıcıların piyasaya sürülmesiyle Internet Explorer'ın popülaritesi azaldı. Akıllı telefonların yükselişi, Apple'ın önceden yüklenmiş Safari tarayıcısı ve Android telefonlarda Google Chrome'un internet erişimini ve kullanımını mobil alana kaydırmaya yardımcı olmasıyla muhtemelen Internet Explorer'a ölümcül darbe vurulmuş oldu.

Internet Explorer'a İlk Büyük Darbe 2016'da Geldi

Bağımsız web analitik şirketi StatCounter'a göre mobil ve tablet internet kullanımı ilk kez Ekim 2016'da dünya çapında masaüstünü geçti ve o yılın başlarında StatCounter, Google Chrome'un dünya çapındaki masaüstü internet kullanımının %60'ından fazlasını oluşturduğunu ve Internet Explorer ve Edge'in masaüstü pazarındaki birleşik payının ilk kez Firefox'un gerisine düştüğünü görmüştü.

Microsoft, eski masaüstü tarayıcısına erişimin Windows 8.1, Windows 7 Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri ve Windows 10'un sınırlı sürümleri dâhil olmak üzere eski Windows sürümlerinde sürdürüleceğini söylüyor.

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