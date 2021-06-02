İnternet Kesintisi Ülkelere Ne Kadar Para Kaybettiriyor?

İnternet kesintisi meydana geldiğinde büyük şirketler ve ülkeler ne kadar para kaybediyor? Merchant Machine tarafından hazırlanan bir rapor, şirketlerin ve ülkelerin internet olmadığında saatte ne kadar para kaybedebileceğini ortaya koydu.

İnternet bağlantınızın yaklaşık bir saatliğine olmadığını düşünecek olursanız bu bir saat içerisinde ne kadar para kaybedersiniz? Normal bir internet kullanıcısı, interneti aniden kesilip bir saat boyunca gelmediğinde özellikle zamanının büyük bir kısmını internet kullanarak geçiriyorsa can sıkıntısı yaşayabilir ancak mali yönden bir kayıp söz konusu olmaz.

İnternetin 1 saat kadar kullanılamaması normal kullanıcılar açısından çok büyük bir sorun olmasa da özellikle dünya çapında hizmet veren şirketler için ciddi bir sorun olabilir. Yayımlanan bir rapora göre sadece bir saatlik kesinti büyük şirketlere çok ciddi hasarlar verebilir.

İnternet Kesintisi Ülkelere ve Şirketlere Ne Kadar Kaybettiriyor?

Merchant Machine tarafından hazırlanan bir rapor, 1 saatlik kesintinin hem şirketlere hem de ülkelere ne kadar para kaybettirdiğini şaşırtıcı bir şekilde gün yüzüne çıkarıyor. Ülkelerin ve dünya genelinde hizmet veren şirketlerin 1 saatlik kesintide ne kadar para kaybettiğini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Büyük Şirketlerin İnternet Yokken Saatte Kaybettiği Para

Amazon: 44.063.927$

44.063.927$ Alphabet: 20.833.333$

20.833.333$ JD.com: 13.047.945$

13.047.945$ Facebook: 9.812.785$

9.812.785$ Alibaba: 6.410.046$

Ülkelerin İnternet Yokken Saatte Kaybettiği Para

Amerika Birleşik Devletleri: 303.609.046$

303.609.046$ Çin: 244.837.829$

244.837.829$ Birleşik Krallık: 94.287.877$

94.287.877$ Japonya: 79.111.046$

79.111.046$ İspanya: 64.335.427$

64.335.427$ Hollanda: 44.652.747$

44.652.747$ Almanya: 42.651.577$

42.651.577$ Hindistan: 42.176.615$

42.176.615$ İsviçre: 36.894.461$

36.894.461$ Güney Kore: 35.507.830$

Merchant Machine, yukarıdaki ülkelerin ayrıca 24 saatlik süren kesintilerde ne kadar para kaybettiğini de açıklığa kavuşturdu. Kesinti süresi uzadıkça yaşanan kaybın etkisini özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkeler hissediyor.

Rapora göre yukarıdaki listede yer alan ülkeler 24 saat boyunca süren bir kesintide yaklaşık şu kadar para kaybediyor:

Amerika Birleşik Devletleri: 7.522.014.261$

7.522.014.261$ Çin: 6.065.937.981$

6.065.937.981$ Birleşik Krallık: 2.336.315.546$

2.336.315.546$ Japonya: 1.960.255.891$

1.960.255.891$ İspanya: 1.594.137.692$

1.594.137.692$ Hollanda: 1.106.429.689$

1.106.429.689$ Almanya: 1.056.751.726$

1.056.751.726$ Hindistan: 1.044.989.783$

1.044.989.783$ İsviçre: 914.116.391$

914.116.391$ Güney Kore: 879.760.493$

Siz bu liste ile ilgili neler düşünüyorsunuz? İnternet kesintisi yaşanması durumunda ülkelerin ve şirketlerin yaşadığı kayıpla ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.