İnternet Hızı Yeni Quic Protokolü ile Uçuşa Geçecek

İnternet için Quic protokolü nedir, Quic neden önemli? Google'ın internetin çığır açan TCP standardını değiştirecek yeni teknolojiyi duyurmasından bu yana sekiz yıl geçti. Quic olarak adlandırılan bu protokol, TCP'ye kıyasla hem daha hızlı hem de daha güvenilir.

İnternetin temellerinden biri olan protokol, Google tarafından yeni bir yükseltme alıyor. Teknolojik cihazlar arasında veri aktarımı için bir protokol olan Quic, internetteki hızı ve güvenliği artırımayı vadediyor. İlk olarak 1974'te hizmete sunulan İletim Kontrol Protokolü'nün (TCP) yerini alacak.

İnternet için Quic protokolü nedir?

Bu haftanın başlarında, küresel ağ için birçok standart belirleyen İnternet Mühendisliği Görev Gücü isimli ekip, Google'ın geliştirdiği Quic'i standart olarak hizmete alacağını duyurdu. Web tarayıcıları ve çevrim içi hizmetler, bu teknolojiyi yıllardır test ediyor, ancak IETF'nin onayı, standardın tam olarak benimseneceğinin bir işareti.

Tahmin edeceğiniz üzere, interneti temel veri iletimi düzeyinde değiştirmek son derece zor bir süreç. Sayısız cihaz, program ve hizmet, onlarca yıl süren eski altyapıyı kullanmak üzere oluşturuluyor. Quic protokolü ise Google'ın 2013'te Chrome tarayıcısına deneysel bir eklenti olarak ilk kez duyurmasından bu yana yaklaşık sekiz yıldır kamuya açık geliştirme aşamasında.

Ancak internetin temellerinde yapılacak yükseltmeler, dünyaya yayılan iletişim ve ticaretin omurgasını canlı tutmak için çok önemli. Bu nedenle mühendisler, güvenli web sitesi iletişimleri için HTTPS, verileri gelecekteki kuantum bilgisayarlardan korumak için kriptografi ve internette çok daha fazla cihazı barındırmak için IPv6 gibi devasa geçişler üzerinde çok fazla çaba harcıyor.

İnternet altyapı şirketi Fastly'de Quic standardizasyonuna öncülük eden bir mühendis olan Jana Iyengar blog yazısında "İnternet ulaşım ekosistemi onlarca yıldır kemikleşmiş durumda. Quic, yeni nesil internet yeniliklerinin sorumluluğunu üstlenmeye hazır" ifadelerini kullanarak yeni protokolün arkasında durdu.

Quic'le ilgili 2017 yılında Google tarafından hazırlanan bir araştırma makalesi, teknolojinin web arama sonuçları için bekleme süresini bilgisayarlarda %8 ve telefonlarda ise %4 azalttığını söyledi. İnsanların YouTube'da arabelleğe almada harcadığı zaman ise bilgisayar kullanıcılarında %18 ve mobil kullanıcılar için %15 oranında düştü.

Ek olarak Quic, şifreli bağlantılar kurmada TCP'ye göre daha hızlı. Bu da internet güvenliği için bir hayli önemli, çünkü tarayıcınızın web sayfalarını açmak için kullandığı HTTP standardının temelini oluşturuyor.