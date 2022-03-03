Invincible 2. Sezon Bekleyenlere Kötü Haber!

Invicible 2. sezon çalışmaları "bir süredir" devam ediyor ancak hit animasyon şovunun bu yıl geri dönmesi gelen bilgilere göre pek olası değil. Haber TechRadar'la özel olarak röportaj yapan Invincible üzerinde çalışan Simon Racioppa'dan geldi. İşte detaylar!

Invincible 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu mu?

İlk sezon sona erdiğinden beri, hayranlar 2. ve 3. sezon hakkında bir geliştirme güncellemesi almayı uzun zamandır bekliyorlardı ve Amazon Studios çılgınca popüler olan R yaş dereceli süper kahraman şovuna iki sezon daha yeşil ışık yaktığını açıklamıştı. Başrol yıldızı Steven Yeun'un yakın tarihli bir güncellemesinin yanı sıra, Invincible 2. sezon hakkında çıkan haberler pek iç açıcı değil.

The Boys Presents: Diabolical'ın basın bülteninin bir parçası olarak TechRadar'a konuşan Racioppa, Invincible 2. sezon hakkında küçük ama önemli bir güncelleme yaptı. Söz konusu dizi 2022'de çıkışını gerçekleştiremeyebilir. Racioppa konu hakkında, "Bir süredir üzerinde çalışıyoruz. En iyisini yapmak için üzerinde çok çalışıyoruz. Temel olarak, tüm gücümüzü bu projeye şu an aktarmış bulunuyoruz ve süreç iyi gidiyor. İnsanların farkında olduğunu düşündüğümden daha uzun süredir üzerinde çalışıyoruz ancak biraz zaman alacak gibi. Büyük bir proje olacak!" açıklamasında bulundu.

Racioppa, Invincible 2. sezonunun bu yıl gelmeyeceğini kesin olarak onaylamasa da, cevabı, olası çıkış tarihi boyunca bolca çalkantıların olabileceği yönünde evrilmiş. Bu yazıyı yazarken, henüz Mart ayının başlarındayız, yani Invincible'ın ikinci sezonunun bu çıkması için bolca zamanı var. Kirkman ve Cory Walker'ın aynı adlı çizgi roman serisine dayanan Invincible, Nisan 2021'de izleyiciler arasında bir TV sansasyonu haline geldi. Şovun şoke edici olay örgüleri, gereksiz şiddeti ve şaşırtıcı bir şekilde memeleri hak eden içeriği, dizinin son zamanların en popüler programlarından biri olmasını sağladı.

O zaman, Invincible ikinci sezonunun "Amazon'un bir sonraki büyük hiti olmaya uygun" olduğunu öne sürebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizinin ilk sezonunu izleme fırsatı yakaladınız mı? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.