The Sims'in Yeni Rakibi inZOI Erken Erişimde Rekor Kırdı!

Oyun dünyasının son dönemde en çok konuşulan yapımlarından inZOI, geçtiğimiz günlerde nihayet erken erişime açılarak oyuncularla buluştu. Heyecanla beklenen oyun, beklendiği gibi kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe ulaştı ve satış rekoru kırdı.

Aktarılanlara göre The Sims'e rakip olarak piyasaya sürülen yeni oyun, çıkışından sadece birkaç gün içerisinde 1 milyon kopya satmayı başardı.

inZOI, Erken Erişimde 1 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Krafton geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada inZOI'nin dünya genelinde 1 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak şirket tarihinin en hızlı satış başarısı elde eden oyunu olduğunu duyurdu.

Piyasaya sürülmeden önce de büyük ses getirmeyi başaran inZOI, çıkışından bir gün önce Steam’in “En Çok İstek Listesine Eklenen Oyunlar” kategorisinde zirveye yerleşti. Oyunun yayınlanmasından sadece 40 dakika sonra ise satış gelirine göre oluşturulan “Dünya Çapında En Çok Satanlar” listesinde birinci sıraya çıktı.

Kuzey Amerika ve Asya pazarlarında da yüksek satış rakamları elde eden oyun, global sıralamalarda üst sıralardaki yerini korumaya devam edecek gibi görünüyor. Satış performansının ötesinde, kullanıcı yorumları da oyunun başarısını destekliyor. 4 Nisan itibarıyla Steam incelemelerinde %83 oranında olumlu geri bildirim alan yapımın "Çok Olumlu” kategorisinde listelendiğini görüyoruz.

Satışların yanı sıra Twitch'te de geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, 175 bin eş zamanlı izlenme sayısına erişerek yayın platformunun oyun kategorisinde 3. sıraya yerleşti. Oyunun içeriğini geliştiren en önemli yeniliklerden biri olan ve kullanıcıların kendi içeriklerini paylaşabildiği “Canvas” alanı ise, 470 binden fazla içerikle aktif hale gelirken, toplamda 1,2 milyondan fazla oyuncuya erişti.

Peki siz inZOI'nin başarılı çıkışı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni oyun bu başarısını ilerleyen dönemlerde de sürdürebilir mi? Yorumlarda buluşalım...