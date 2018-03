iOS 11.3 Güncellemesi Yayınlandı, İndirin! (Yeni iPad İçin)

Apple, 2018’in ilk eğitim odaklı etkinliğini (Let’s Take a Field Trip) bugün akşam saatlerinde Chicago’da gerçekleştirdi. Sadece eğitim için yeni 9.7 inç iPad'in tanıtıldığı etkinlikten bir gün sonrasında iOS 11.3 final sürümü yayınlandı. Kritik güvenlik açıklarıyla gündemden düşmeyen iOS 11 güncellemesinin yeni sürümü iOS 11.3 ile gelen yenilikler, özellikler ve temiz kurulum için indirme bağlantıları haberimizde.

2018’in ilk büyük Apple etkinliğinin eğitim odaklı olacağını haftalar öncesinden biliyorduk; öyle de oldu. Ancak sadece yeni iPad’in tanıtılması sürpriz oldu. Yazılım tarafında da iOS, macOS, tvOS’un yeni final sürümlerinin yayınlanmasını beklerken, orda da bir hüsran yaşadık. Neyse ki; beklenen yeni iOS sürümü iOS 11.3'ün yayınlanması fazla uzun sürmedi. Apple’ın yeni iPhone’larında da çeşitli sorunlara yol açan iOS 11’in güvenlik açıklarını kapatan ve yeni özellikler kazandıran iOS 11.3 sürümü bugün final yüzünü gösterdi. iOS 11.3 güncellemesiyle elbette yeni bazı özellikler geldi ancak ara güncelleme olduğundan çok fazla heyecan uyandırmadı. iPhone 6 ve daha yeni modeller için eklenen yeni pil yönetimi özelliği dışında çoğu iPhone kullanıcısının dikkatini çekecek bir yeniliğin olmadığını belirtelim.

iOS 11.3 Yenilikleri - Özellikleri:

Ayarlar - Pil altında pil sağlığını gösteren ve pilin servise ihtiyacı olduğunu öneren yeni özellik (iPhone 6 ve daha yeni modellerde)

iPhone’un maksimum performans düzeyini dinamik olarak yöneten güç yönetimi özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma (iPhone 6, 6S, SE ve 7/7 Plus için)

ARKit 1.5 geliştiricilere açıldı. (Düzensiz şekilli yüzeyleri daha doğru bir şekilde haritalama, %50 daha iyi çözünürlükte görüntüleme ve otomatik odaklama desteği)

Sağlık uygulamasına yeni Sağlık Kayıtları özelliği eklendi. (Hastaneler, klinikler ve uygulamanın kendisinden gelen veriler artık tek bir yerde görüntülenebiliyor. Sağlık verilerinin şifreleneceği ve parola ile korunacağı Apple tarafıdan belirtiliyor.)

iPhone X kullanıcıları için 4 yeni Animoji eklendi. (aslan, ayı, ejderha, kafatası)

Apple Müzik uygulamasına müzik klipleri geldi. (Reklamlarla kesilmeyeceği belirtiliyor.)

Apple Haberler uygulamasında Sizin İçin bölümünde En Popüler Yazılar ve Video grup özelliği geliştirildi.

Mesajlar uygulaması iş kullanıcıları için güncellendi.

Gelişmiş Mobil Konum (AML) desteği geldi. Acil servisler arandığında konumun otomatik olarak gönderilmesi güzel ancak AML’nin desteklendiği ülkelerle sınırlı.

HomeKit yazılımı kimlik doğrulaması sayesinde geliştiriciler mevcut aksesuarlara HomeKit desteği ekleyebilecek.

iOS 11.3 Desteklenen Cihazlar:

iPhone iPhone 5s iPhone SE iPhone 6/6 Plus iPhone 6s/6s Plus iPhone 7/7 Plus iPhone 8/8 Plus iPhone X iPad iPad Air iPad Air 2 iPad Pro iPad Mini 2 iPad Mini 3 iPad Mini 4 iPod Touch iPod Touch 6. Nesil

iOS 11.3 İndir:

iOS 11.3 güncellemesi iPhone 5S, SE, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus, 8/8 Plus veya X cihazlar için henüz indirilmeye sunulmadı. Sadece yeni iPad için yayınlanan güncellemenin indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz: