iOS 15 Hatası Kaydedilen Fotoğrafları Telefonunuzdan Siliyor

Hiçbir yazılım güncellemesi tam anlamı ile hatasız değildir ancak iOS 15, Apple'ın son yıllardaki en sorunlu kararlı güncellemesi olmaya aday bir yapıya sahip. Fark edilen yeni bir hataya göre kullanıcıların kaydettiği fotoğraflar, siz istemeden telefonunuzdan siliniyor.

iOS 15 Kaydedilen Fotoğrafların Kaybedilmesine Neden Oluyor

İlk olarak MacRumors aracılığı ile duyurulan hataya göre Mesajlar uygulamasından kaydedilen fotoğraflar, iCloud'a yedeklenmiş olsalar dahi, mevcut mesajlar temizlendikten sonra istenemeyen bir şekilde temizleniyor. Bu durumda kullanıcılar, uygulama aracılığı ile iletilen fotoğraflara hiçbir şekilde ulaşamıyor.

Bu durumun kötü yanlarından birisi, iCloud yedeklemesi varsayılan olarak açık olmasına rağmen var olmasıdır. Sonuç olarak değerli videoları ve fotoğrafları mesaj yolu ile alıyorsanız ya da gönderiyorsanız, bir süre için bu duruma son vermek isteyebilirsiniz.

Mevcut sorunun iOS 15.1 güncellemesi ile ortadan kalkması beklenebilir ancak görünüşe göre iOS 15.1 Beta 2 kullanıcıları da benzer bir hatayı yaşıyor. Beta kullanıcıları bu sorunu yaşamaya devam ediyor olsa da kararlı güncelleme işleri düzeltmek için iyi bir adım olabilir.

Apple, geçtiğimiz hafta Apple Watch ile kilit açmada yaşanan bir sorunu çözmek için iOS 15.0.1 güncellemesini yayınlamıştı. Bu, iOS 15 ile ortaya çıkan çok sayıda sinir bozucu hatadan yalnızca birisidir. Şimdi, bu listeye kaydedilen fotoğrafların silinmesini de ekleyebiliriz.

iOS 15 Alacak Modeller

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE

Apple, iOS 13 güncellemesi alan tüm cihazların iOS 14 güncellemesini alacağını duyurmuştu. Şimdi ise, iOS 14 alan tüm cihazlar iOS 15 sürümüne yüksetilebilecek. Yani iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus dahil olmak üzere iOS 14 kullanan tüm iPhone modellerini, iOS 15 sürümüne yükseltebilirsiniz.