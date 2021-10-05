iOS 15 Hatası Kaydedilen Fotoğrafları Telefonunuzdan Siliyor

iOS 15 üzerinde fark edilen yeni bir hataya göre kullanıcıların kaydettiği fotoğraflar, siz istemeden telefonunuzdan siliniyor. 

iOS 15 Hatası Kaydedilen Fotoğrafları Telefonunuzdan Siliyor
Berk Demirci
Berk Demirci -

Hiçbir yazılım güncellemesi tam anlamı ile hatasız değildir ancak iOS 15, Apple'ın son yıllardaki en sorunlu kararlı güncellemesi olmaya aday bir yapıya sahip. Fark edilen yeni bir hataya göre kullanıcıların kaydettiği fotoğraflar, siz istemeden telefonunuzdan siliniyor.

iOS 15 Kaydedilen Fotoğrafların Kaybedilmesine Neden Oluyor

İlk olarak MacRumors aracılığı ile duyurulan hataya göre Mesajlar uygulamasından kaydedilen fotoğraflar, iCloud'a yedeklenmiş olsalar dahi, mevcut mesajlar temizlendikten sonra istenemeyen bir şekilde temizleniyor. Bu durumda kullanıcılar, uygulama aracılığı ile iletilen fotoğraflara hiçbir şekilde ulaşamıyor.

iPhone 13 Pro DxOMark Puanı Belli Oldu

Bu durumun kötü yanlarından birisi, iCloud yedeklemesi varsayılan olarak açık olmasına rağmen var olmasıdır. Sonuç olarak değerli videoları ve fotoğrafları mesaj yolu ile alıyorsanız ya da gönderiyorsanız, bir süre için bu duruma son vermek isteyebilirsiniz.

Mevcut sorunun iOS 15.1 güncellemesi ile ortadan kalkması beklenebilir ancak görünüşe göre iOS 15.1 Beta 2 kullanıcıları da benzer bir hatayı yaşıyor. Beta kullanıcıları bu sorunu yaşamaya devam ediyor olsa da  kararlı güncelleme işleri düzeltmek için iyi bir adım olabilir.

Apple, geçtiğimiz hafta Apple Watch ile kilit açmada yaşanan bir sorunu çözmek için iOS 15.0.1 güncellemesini yayınlamıştı. Bu, iOS 15 ile ortaya çıkan çok sayıda sinir bozucu hatadan yalnızca birisidir. Şimdi, bu listeye kaydedilen fotoğrafların silinmesini de ekleyebiliriz.

iOS 15 Çıkış Tarihi Belli Oldu

iOS 15 Alacak Modeller

  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Mini
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone SE 2020
  • iPhone 11
  • iPhone XS Max
  • iPhone XS
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone SE

Apple, iOS 13 güncellemesi alan tüm cihazların iOS 14 güncellemesini alacağını duyurmuştu. Şimdi ise, iOS 14 alan tüm cihazlar iOS 15 sürümüne yüksetilebilecek. Yani iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus dahil olmak üzere iOS 14 kullanan tüm iPhone modellerini, iOS 15 sürümüne yükseltebilirsiniz.

iOS 15 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Modeller
YAZILIM

iOS 15 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Modeller

WWDC 2021 sırasında resmi olarak tanıtılan iOS 15, kullanıcıların deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen pek çok yeni özellikle birlikte geliyor.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER