iOS 15.4 Yeni Emojilerle Geliyor!

İlk iOS 15.4 beta sürümü yayınlandı ve bir dizi yeni özellikle birlikte gelen beta, birçok iPhone kullanıcısı için yeni emojileri kullanıma sunuyor. 37 yeni emoji türü ile gelen beta 75 cilt tonunu da içerisinde barındırıyor. İşte detaylar!

iOS 15.4 Beta Yeni Emojiler Sunuyor

İlk iOS 15.4 beta sürümü yayınlandı ve beraberinde yeni emojileri de getirdi. 75 farklı cilt tonu sunan beta şimdiden birçok kullanıcı tarafından kullanılmaya başlandı. Cilt tonu eklemeleri elbette kapsayıcılık için harika bir detay. Bu arada yeni emojiler arasında; eriyen bir yüz, selamlayan bir yüz ve parmaklarının arasından bakan bir yüzle, ısıran bir dudağı, bir koltuk değneğine kadar çok çeşitli ifadeyi kapsıyor. Trol, mercan, fasulye, baloncuklar, lotus çiçeği ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

Toplamda 112 yeni emoji türü var (hem yeni türleri hem de cilt tonu varyasyonlarını hesaba katarsak) ve bunların tam listesini Emojipedia'da görebilirsiniz. Bu emojileri şu an bir geliştirici olarak Apple'a kayıtlıysanız alabilirsiniz, ancak genellikle en azından genel beta için beklemenizi öneririz. Söz konusu betalar yeniliklerle beraber bazı kritik hataları da beraberinde getirebiliyor.

iOS 15.4'ün son sürümüne muhtemelen daha haftalar var, ancak geçmiş güncelleme tarihlerine dayanarak en azından Nisan'dan önce gelmesi gerekti düşüncesindeyim. Emojinin yanı sıra, iOS 15.4 beta, bir dizi başka güncelleme ve iyileştirmelere de ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında bakiyenizi ve harcamalarınızı bir bakışta görmenizi sağlayan bir Apple Card widget'ı, iCloud Anahtar Zinciri'nde parolalara not ekleme yeteneği ve SharePlay'i doğrudan Share Sheet'den etkinleştirme seçeneği var.

Apple'ın uzun zaman önce duyurduğu ancak henüz piyasaya sürmediği Cüzdan uygulamasına ehliyetinizi veya eyalet kimliğinizi ekleme özelliği paylaşılan detaylara göre iOS 15.4 ile gelmeyecek. Yine de, belki iOS 15.4'ün final sürümünde sürpriz bir şekilde karşımıza çıkabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özellikler hoşunuza gitti mi?

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