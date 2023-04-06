Yeni İddia: iOS 16 Çalıştıran Tüm Cihazlar iOS 17'yi Alacak mı?

Daha dün bazı iPhone ve iPad modellerinin bu yıl içinde iOS 17 ve iPadOS 17'ye güncellenecek çok sayıda model arasına katılmayacağını belirten bir söylentiyi aktarmıştık. Desteğini kaybeden cihazlar arasında iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, birinci nesil iPad Pro (9.7 inç ve 12.9 inç) ve beşinci nesil iPad'in yer aldığı söyleniyordu.

Büyük olasılıkla bahsi geçen güncellemeler, 2023 yılında piyasaya sürülecek iPhone ve iPad'lerle piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk gelmesi için Eylül ayına kadar yayınlanmayacak.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Eylül 2017'de piyasaya sürülmüş, iPhone X ise bir sonraki sene kullanıcılara sunulmuştu. iPad Pro tabletler ilk kez Kasım 2015'te sahneye çıkarken, beşinci nesil iPad, 2017'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüldü. Bu kadar eski cihazların iOS ve iPadOS desteğini kaybetmesi şaşırtıcı olmasa da başka bir duyumcu dünkü söylentinin tamamen yanlış olduğunu söylüyor.

iOS 16 Çalıştıran Cihazlar iOS 17'yi de Çalıştırabilecek

MacRumors'a göre "saygın" olarak nitelendirdikleri anonim bir sızıntı, iOS 16'yı alan tüm cihazların, 10nm A11 Bionic işlemciyle çalışan Apple ürünleri de dâhil olmak üzere iOS 17'ye güncellenmeye uygun olacağını söylüyor.

Apple, en son işletim sistemi güncellemelerini almaya uygun cihazların listesini en son 2021 yılında değiştirmemişti. iOS 14 alan tüm iPhone telefonları iOS 15'e güncellenmişti. Geçen yıl iOS 16 için ise Apple iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch ve iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için iOS desteğini kesmişti.

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