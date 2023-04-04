1. Nesil iPad Pro Kullanıcılarına Üzücü Haber

Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte iOS 17 ve iPadOS 17 işletim sistemleri hakkında bilgiler de gelmeye başladı. Yeni ortaya atılan bir iddiaya göre Apple, iPadOS 17 güncellemesini çok satan iPad modellerinden bazılarına getirmeyecek.

İlk defa 2015 yılında ortaya çıkan birinci nesil iPad Pro, kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplamış ve uzun süre destek almıştı. Ancak Apple bu sefer en çok satan cihazlarından birini geride bırakmaya kararlı.

1. Nesil iPad Pro iPadOS 17 Güncellemesi Almayacak

Geçtiğimiz sene iOS 16 ve iPadOS 16'nın tanıtılmasıyla birlikte desteği kesilen cihazlar arasında birinci nesil iPad Pro'ların da yer alması bekleniyordu. Ancak Apple radikal bir karar ile iPadOS 16 güncellemesini bu cihazlar için de yayınladı.

Tahminlere göre güncelleme desteğini kaybedecek cihazlar arasında birinci nesil iPad Pro modelleri de yer alıyor. Öte yandan şirketin mantalite değişikliğine gittiği iPhone 8 ve iPhone X gibi ürünler de iOS 17 güncellemesi almayacak.

iOS 17 ve iPadOS 17 için güncelleme almaması beklenen cihazlar şu şekilde: