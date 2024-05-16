Epic Games Ücretsiz Discord Nitro Veriyor: Fırsatı Kaçırmayın!

Discord'un bir dizi özelliklerine erişim olanağı sağlayan Discord Nitro'ya Epic Games'in sunmuş olduğu yeni fırsat sayesinde 1 aylığına ücretsiz olarak sahip olmak mümkün.

Epic Games şu anda oyunculara Mega İndirimler kapsamında bir dizi oyunu yüksek oranda indirimlerle sunuyor. Şirket bununla da kalmıyor, Discord'un popüler abonelik hizmeti Discord Nitro'yu 1 aylığına ücretsiz olarak kullanma olanağı tanıyor.

Bu yeni fırsattan yararlanmak için elbette birkaç önemli şart mevcut. Bunlardan en önemlisi, son 1 yıllık süreçte Discord Nitro aboneliği kullanmamış olmanız gerekiyor.

Ücretsiz Discord Nitro Nasıl Alınır?

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

Aramaya Discord Nitro yazın.

'Yükle'ye basarak kampanyayı hesabınıza ekleyin.

Epic Games hesabınızın kayıtlı olduğu mail adresine gelen mail üzerinden 'Hemen Kullan'a basın.

Bu işlemleri tamamladığınızda son 1 yıl içerisinde Discord Nitro abonesi olmadıysanız 1 aylık Discord Nitro aboneliğinizi ücretsiz olarak başlatabileceksiniz.

Ücretsiz Discord Nitro kampanyası 13 Haziran 2024 TSİ 18.00'da sona erecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.