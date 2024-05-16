Threads, TweetDeck Benzeri Bir Arayüzü Test Ediyor: Peki Nasıl Görünüyor?

Threads'e her geçen gün yeni özellikler ekleniyor ve Meta kullanıcı tabanını artırmanın yeni yollarını arıyor. Şimdi ise şirket, X (eski adıyla Twitter) için yıllar önce geliştirilen TweetDeck isimli platformun arayüzünün bir benzerini Threads kullanıcılarına sunmayı amaçlıyor.

Şirket kullanıcılar tarafından tamamen özelleştirilebilen TweetDeck tarzı bir arayüz üzerinde çalışmalarını uzunca bir süredir sürdürüyor. Haberi ilk olarak The Verge'den Tom Warren bildirirken bir Meta sözcüsü şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdilik özellik test aşamasında ve tek bir ekranda istenen akışları sıralayabilmeyi amaçlıyoruz. Keza favori aramalarınız, etiketleriniz, hesaplarınız, kayıtlı gönderileriniz ve bildirimleriniz için ayrı sütunlar ekleyebilirsiniz. Dilerseniz de belirli sütunların gerçek zamanlı olarak otomatik güncellenmesini seçebilirsiniz."

TweetDeck Benzeri Arayüz Nasıl Görünüyor?

Henüz test sürecinde olan özelliğe kaç kullanıcının dâhil olduğu belli değil ancak şu anda Threads'in web sürümüyle sınırlı olduğunu biliyoruz.

Threads kullanıcılarının lansman sırasında ilk büyük taleplerinden biri, Meta'nın geçtiğimiz Ağustos ayında sunduğu web arayüzüydü. Kullanıcılar artık web'den Threads'e erişebiliyor olsa da TweetDeck benzeri bir arayüz birçok panele tek ekrandan erişmek adına oldukça değerli.

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