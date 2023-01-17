iOS 17 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu
iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri ortaya çıktı. İşte Apple tarafından geliştirilen işletim sisteminin yeni sürümüne kavuşacak cihazların listesi!
iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri gün yüzüne çıktı. Peki, yakında yayımlanması beklenen yeni iOS güncellemesini hangi iPhone modelleri alacak? Ortaya çıkan bilgilere dair merak edilen detaylar haberimizde.
iOS 17 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Listesi
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
iOS işletim sisteminin yeni sürümünün hangi iPhone modelleri için yayımlanacağı, çoğu kullanıcı tarafından oldukça merak ediliyor çünkü pek çok kişi, en güncel işletim sistemine sahip olmak istiyor. Konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda yeni güncellemeyi alacak iPhone modelleri gün yüzüne çıktı.
PhoneArena'ya göre söz konusu güncellemeye kavuşacak en eski iPhone modelleri arasında iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR yer alacak. Bu cihazların yanı sıra iPhone 11 serisi, iPhone 12 serisi, iPhone 13 serisi ve iPhone 14 serisi de bulunacak.
Not: Elbette bu listenin sadece bir tahminden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemini tanıttıktan kısa süre sonra güncellemeyi alacak cihazların listesini paylaşacaktır. Resmi listeyle birlikte hangi telefonların güncelleme alıp almayacağı belli olacaktır.
iOS 17 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?
Dünya çapında çok sayıda Apple kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen yeni işletim sistemi sürümü iOS 17'nin 2023 yılının eylül ayında sunulması bekleniyor. Daha önceki iOS sürümlerini de eylül ayı içerisinde görmüştük.
iOS 17 ile Gelecek Özellikler Belli Oldu
Apple'ın iOS 17'yi tanıtmasına yaklaşık beş ay kalmış olsa da Apple'ın önceki duyurularına ve bildirilen bilgilere dayanarak yaklaşan yazılım güncellemesiyle ilgili birkaç ayrıntıyı şimdiden bir araya getirebiliyoruz.
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