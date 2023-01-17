iOS 17 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu

iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri gün yüzüne çıktı. Peki, yakında yayımlanması beklenen yeni iOS güncellemesini hangi iPhone modelleri alacak? Ortaya çıkan bilgilere dair merak edilen detaylar haberimizde.

iOS 17 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Listesi

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iOS işletim sisteminin yeni sürümünün hangi iPhone modelleri için yayımlanacağı, çoğu kullanıcı tarafından oldukça merak ediliyor çünkü pek çok kişi, en güncel işletim sistemine sahip olmak istiyor. Konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda yeni güncellemeyi alacak iPhone modelleri gün yüzüne çıktı.

PhoneArena'ya göre söz konusu güncellemeye kavuşacak en eski iPhone modelleri arasında iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR yer alacak. Bu cihazların yanı sıra iPhone 11 serisi, iPhone 12 serisi, iPhone 13 serisi ve iPhone 14 serisi de bulunacak.

Not: Elbette bu listenin sadece bir tahminden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemini tanıttıktan kısa süre sonra güncellemeyi alacak cihazların listesini paylaşacaktır. Resmi listeyle birlikte hangi telefonların güncelleme alıp almayacağı belli olacaktır.

iOS 17 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Dünya çapında çok sayıda Apple kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen yeni işletim sistemi sürümü iOS 17'nin 2023 yılının eylül ayında sunulması bekleniyor. Daha önceki iOS sürümlerini de eylül ayı içerisinde görmüştük.