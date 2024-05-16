Bir Ülke Daha TikTok'u Yasakladı: Peki Neden?

Fransız hükûmeti, Pasifik'teki denizaşırı topraklarında artan isyanlarla mücadele etmek amacıyla Yeni Kaledonya adasında TikTok'un yasaklandığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yaklaşık 270.000 nüfuslu adada ordunun konuşlandırılmasını ve sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hal kararının bir parçası olarak popüler video paylaşım uygulaması TikTok'a erişimin kapatılacağını söyledi.

Bu hafta başında Fransız milletvekillerinin adada 10 yıldan uzun süredir ikamet eden tüm vatandaşların yerel seçimlerde oy kullanmasına olanak tanıyan bir yasa tasarısını kabul etmesinin ardından protestolar patlak vermişti. Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık yanlısı hareketleri, bunun yerli halk Kanakların temsilini zayıflatacağını savundu.

Fransa, Yeni Kaledyona Adasında TikTok'u Yasakladı

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, karara dair gerçekleşen protestolar kapsamında dört kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Fransa için benzeri görülmemiş bu önlem, NGO Access Now'ın 2023 yılı için hazırladığı yıllık raporunda dünya genelinde rekor sayıda internet kesintisi yaşanacağı uyarısında bulunduğu gün geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Temmuz 2023'te, bir gencin polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından Fransa'nın denizaşırı topraklarındaki ayaklanmaları kontrol altına almak için Snapchat ve TikTok gibi platformları kapatma fikrini ortaya atmıştı ve çok geçmeden bu fikir birçok kesimden eleştiri almıştı.

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