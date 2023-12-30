iOS 17.2.1 Birçok Sorunu Beraberinde Getirdi: İşte Geçici Çözümler!

19 Aralık'ta Apple, "önemli hata düzeltmeleri" olarak adlandırdığı iOS 17.2.1'i yayınladı. İki gün sonra hem Çin hem de Japonya'da Apple'ın güncellemenin "belirli koşullar altında pilin daha hızlı bitmesine neden olabilecek bir sorunu ele aldığını" yazdığı keşfedildi.

Çok geçmeden iOS 17.2.1'in pil tüketen bir hatayı düzeltmekten daha fazlasını yaptığı ortaya çıktı. iOS 17.2.1'e güncellenen bazı iOS destekli telefonların artık telefon sahiplerinin hücresel veriye bağlanamaması nedeniyle iPhone bağlantısını da bozduğu belirtildi.

Apple'ın Destek Topluluğu Tartışmaları web sitesinde, iPhone kullanıcıları iOS 17.2.1'i yükledikten sonra yaşadıkları sorunları yazdılar.

Pil ve Hücresel Veri Sorunları Yaşanıyor

"Hedgehog64" hesap adına sahip bir iPhone kullanıcısı şunları yazdı:

"Dün gece iPhone'umu 17.2.1'e güncelledikten sonra artık ağ sağlayıcıma bağlanamıyorum. Sıfırlamaları denedim ve hâlâ çalışmıyor! Çok sinir bozucu. Yıllardır Apple ve iPhone'a güvenirdim, artık o kadar da emin değilim."

iPhone kullanıcılarından gelen bazı ironik raporlar, pilin boşalmasını düzeltmek için yayınlanan güncellemenin sorunu düzeltmesi gerekirken pil açısından da durumu daha kötü bir hâle getirdiğini iddia ediyor.

Yaşanan Sorunlar Nasıl Çözülecek?

Apple Destek Topluluğu Tartışmaları web sitesinde iPhone kullanıcıları tarafından belirtilen bazı geçici çözüm önerileri ise şunlar:

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın : Ayarlar > Genel > iPhone'u Aktar veya Sıfırla > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla bölümüne gidin.

: Ayarlar > Genel > iPhone'u Aktar veya Sıfırla > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla bölümüne gidin. Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın : Bunu yapmadan önce iPhone'unuzu yakın zamanda yedeklediğinizden emin olun. Ardından Ağ Ayarlarını Sıfırla'yı seçmek yerine her şeyi silmek dışında yukarıdaki talimatları izleyin.

: Bunu yapmadan önce iPhone'unuzu yakın zamanda yedeklediğinizden emin olun. Ardından Ağ Ayarlarını Sıfırla'yı seçmek yerine her şeyi silmek dışında yukarıdaki talimatları izleyin. Tüm VPN Profillerini Silin: Ayarlar > Genel > VPN ve Cihaz Yönetimi > VPN ( VPN profillerindeki "i"ye dokunun) > VPN'i Sil'e gidin.

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