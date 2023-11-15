iOS 17.2 Beta 3 Kullanıma Sunuldu: Yenilikler Neler?

Apple yeni iOS 17.2 güncellemesinin beta testlerine devam ediyor ve yeni beta sürümü, yeni özellikler ve mevcut özellikler için iyileştirmeler içeriyor.

iOS 17.2 beta 3 şu anda geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor ancak Apple güncellemeyi bu hafta içinde herkese açık beta test kullanıcılarına sunacak.

Apple Music Favori Şarkıları

Ayarlar uygulamasının Müzik bölümünde artık şarkılar favorilere eklendiğinde Müzik Kitaplığınız'a ekleme seçeneği bulunuyor. Bu özellik varsayılan olarak açıktır ancak istenirse kapatılabilir.

Klavye

Apple, yazı yazarken satır içi tahminleri devre dışı bırakmak için bir seçenek ekledi. Bu seçeneğe Ayarlar uygulamasını açıp Genel'i seçerek, Klavye'ye giderek ve "Tahminleri Satır İçi Göster" seçeneğine kaydırarak erişilebilir.

Telefon ve FaceTime

Telefon ve FaceTime ayarlarında artık isim ve fotoğraf paylaşımı kapatılabilir, yalnızca kişiler olarak ayarlanabilir ya da bu bilgileri başkalarıyla paylaşmadan önce sizi uyaran her zaman sor seçeneği seçilebilir.

FaceTime

Engellediğiniz bir kişiyi içeren bir FaceTime aramasına katılırsanız artık bir uyarı alacaksınız. Apple, engellenmiş bir kişiyle bir aramaya katılırken veya engellenmiş bir kişi zaten bulunduğunuz bir aramaya katıldığında uyarılar sağlayacak.

Fotoğraflar

iOS 17.2 beta 3'e güncelledikten sonra Fotoğraflar uygulamasını açtığınızda, Fotoğraflar'ın Apple Music arşivine erişmesine izin vermeniz isteniyor. Fotoğraflar daha sonra Anılar için şarkı seçmek üzere Apple Music'i kullanabiliyor.

Fotoğraflar, erişim etkinleştirildikten sonra Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik altında Apple Music'e erişen bir uygulama olarak listeleniyor.

Peki siz iOS 17.2 beta 3 ile gelen özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.