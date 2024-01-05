iOS 17.3 ile Neler Geliyor? İşte Yenilikler!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu iOS 17.3 beta 2 sürümü pek çok kullanıcının telefonunda soruna yol açtı ve Apple güncellemeyi geri çekti ancak güncellemeyi başarıyla kurabilen kullanıcılar sayesinde yeni sürümde gelen özellikler ortaya çıktı.

iOS 17.3'ün büyük mü yoksa küçük bir güncelleme mi olacağını söylemek için henüz erken ancak yeni özelliklere bakılırsa kesinlikle ilgi çekici bir güncelleme olacak.

Küçük iOS güncellemeleri söz konusu olduğunda, belirli bir çıkış tarihi vermek oldukça zor ancak beklentilere göre iOS 17.3'ün kararlı sürümü Ocak sonu veya muhtemelen Şubat başında yayınlanacak.

iOS 17.3 ile Gelen Yenilikler

Çalıntı Cihaz Koruması

Bu yeni özellik, iOS'a bir dizi koruma katmanı ekleyerek kötü niyetli kişilerin temel güvenlik ayarlarını değiştirmesini zorlaştıracak.

Bu özelliğin etkinleştirilmesi, iCloud parolanızı değiştirmeye, Kayıp Modu'nu kapatmaya veya bilmediğiniz bir yerdeyken iPhone'unuzu silmeye çalıştığınızda yeni bir biyometrik kimlik doğrulaması gerektirecek.

Apple Music Ortak Çalma Listeleri

Yeni ortak çalma listeleri, birden fazla kişinin herkese açık Apple Music çalma listelerini düzenlemesine olanak tanıyor.

Şimdilik ortaya çıkan yenilikler bununla sınırlı ancak Apple şu anda bu sürümü geri çektiğinden, kullanıcıların detaylı bir şekilde incelemesi için yeni beta sürümünün yeniden yayınlanması gerekiyor.

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