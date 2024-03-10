Apple iOS 17.4 Kullanıcıları Memnun Edemedi: Pil Sorunu Yaşanıyor!

iOS 17.4, AB ülkelerinde üçüncü taraf uygulama mağazalarına açıldı. Ancak pil sorunları nedeniyle bazı iPhone kullanıcıları arasında tartışma yaratıyor. Bu güncelleme, özellikle iPhone 11 ve 11 Pro gibi eski modellerde sorunlara neden oluyor.

Kullanıcılar, iOS 17.4'ün pil ömrünü aşırı tükettiği konusunda şikayetçi. Ancak, sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz bilinmiyor. Apple, olası bir iOS 17.4 pil sorununu çözebilmek için acil bir güncelleme yayınlayabilir.

Ancak, bu sorun kullanıcıların çoğunluğunda yoksa, sorun yaşayan kullanıcılar bir sonraki iOS güncellemesini beklemek zorunda kalabilirler.

iOS 17.4 Kullanıcılara Neler Sunuyor?

iOS 17.4 güncellemesi, AB ülkelerinde önemli değişikliklere neden oldu. Kullanıcılar artık varsayılan uygulama mağazasını seçme özgürlüğüne sahipken, Apple Podcasts'te transkriptler kullanma ve SharePlay özelliğini HomePod ile kullanma imkanına kavuştular. Ayrıca, yeni emoji karakterleri ve ABD'de 2024'te piyasaya sürülecek olan yeni CarPlay için hazırlıklar gibi birçok özellik de mevcut. Bunun dışında şu özellikler de kullanıcılara sunuluyor: